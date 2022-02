Orsi visitano il giardino di una casa davanti ai proprietari increduli: entrano nella vasca idromassaggio e giocano

I proprietari di un’abitazione non potevano credere ai loro occhi quando si sono ritrovati, nel giardino di casa, un gruppo di quattro orsi intenti a sguazzare nella loro vasca idromassaggio e giocare nel prato

Il video realizzato dai proprietari di un’abitazione in legno immersa nei boschi sono rimasti letteralmente a bocca aperta nel ritrovarsi, appena fuori dalla veranda di casa, un gruppo di orsi intenti a ‘divertirsi’. Nel filmato non viene indicata la località ma molto probabilmente l’episodio è avvenuto in uno degli stati nord americani oppure in Canada e le immagini sono rapidamente diventate virali: tutto accade a pochi metri da due donne incredule che smartphone alla mano riprendono quello che sta succedendo davanti ai loro occhi. Ci sono due orsi bruni dentro una grande vasca idromassaggio intenti a nuotare e divertirsi mentre altri due esemplari giocano nel giardino accanto, vicino all’area del focolare dove solitamente ci si ritrova la sera per abbrustolire i marshmallow. Ad un certo punto un terzo orso, dopo essersi rotolato nell’erba tagliata, decide di farsi un tuffo in piscina.

Il video è diventato virale

Le proprietarie di casa si limitano ad osservare la scena stupite e divertite ma quando uno degli animali cerca di mangiarsi un dispositivo della vasca idromassaggio che si tiene in acqua per la manutenzione, iniziano a fare alcuni versi per spaventarli e farli allontanare prima che la situazione degeneri. Il simpatico e bizzarro filmato ha conquistato i social con decine di migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti.