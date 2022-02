Dramma al liceo in orario scolastico: tecnico di laboratorio colpito da un malore, è morto

Doveva essere una giornata di scuola come tante altre quella di studenti, professori e dipendenti del Liceo linguistico Varone di Cassino. Ma in orario scolastico si è verificata un’improvvisa tragedia

Terribile tragedia in pieno orario scolastico, quella avvenuta improvvisamente nelle aule del Liceo linguistico socio pedagogico “Varone” di viale Europa, nel comune di Cassino.

Una giornata come tante altre culminata in un dramma che ha sconvolto tutti, dagli studenti ai professori, dalla dirigenza ai dipendenti della struttura scolastica: un tecnico

di laboratorio è stato infatti colpito da un malore improvviso e si è accasciato a terra dove purtroppo è deceduto poco dopo. L’uomo sarebbe stato colpito da un infarto, che non

gli avrebbe lasciato scampo.

LEGGI ANCHE => Obbligavano i figli a pregare e non andare a scuola: arrestate 5 seguaci della setta dei “nuovi cristiani”

I soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo

Sul posto, allertati da chi ha assistito alla tragedia, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato subito le manovre di rianimazione sul posto, finendo però per

arrendersi quando hanno capito che non c’era più nulla da fare. La vittima era persona molto stimata e conosciuta nel luogo di lavoro, sia dai colleghi che dagli alunni. Ogni

soccorso per lui è risultato vano: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso, ascoltare le testimonianze e stabilire che si sia

effettivamente trattato di un dramma per cause naturali.