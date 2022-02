“Ma sapevi che ti saresti sposato?”. Sposo si presenta al suo matrimonio vestito con jeans e t-shirt

Una clip bizzarra postata su TikTok è già diventata virale: mostra un matrimonio al quale lo sposo si è presentato vestito in modo casual scatenando ilarità e molti commenti

Uno sposo si è presentato al suo stesso matrimonio vestito in modo ben diverso da quanto ci si aspetterebbe. E la scena è stata riversata su TikTok con una clip divenuta virale in breve tempo, superando il milione e mezzo di visualizzazioni. L’ha realizzata la migliore amica della sposa, Violet Price, 16enne di Doncaster, che ha filmato Catherine Nicholson convolare a nozze con il fidanzato vestito in “modo casual”, con indosso jeans e una t-shirt firmata. Suscitanto ilarità ma anche innumerevoli commenti negativi da parte degli utenti che hanno sottolineato la mancanza di sforzo, da parte del ragazzo, nel presentarsi in maniera un pò più elegante e consona all’occasione. Peraltro la sposa ha optato per un approccio più tradizionale ed è stata fotografata con indosso un abito da sposa bianco in stile sirena, con vita stretta e un lungo strascico di pizzo. Lui invece ha optato per una t-shirt nera del brand di streetwear Palm Angels, abbinata a jeans e scarpe da ginnastica grigie.

Si sono innamorati e sposati in soli due mesi

Nel video si vedono Catherine e Violet divertirsi su una giostra con la didascalia: “La mia amica un paio di mesi fa, mi ha detto che non si sarebbe innamorata”. Poi il filmato si interrompe e riprende due mesi dopo, il giorno del suo matrimonio. Diversi utenti hanno espresso le loro opinioni anche in merito alla rapidità con cui Catherine ha fatto il ‘grande passo coniugale’ un tempo per molti ritenuto troppo breve. “Tutti parlano di cosa indossa ma io sto pensando a come solo un paio di mesi prima del suo matrimonio non volesse innamorarsi”. C’è anche chi ha sottolineato che la sposa non sembra essere raggiante nelle foto di nozze. Ma la maggior parte dei messaggi riguardano l’abito scelto dal ragazzo: “Ma sapeva che si sarebbe sposato?” ha scritto un utente. “Avrei fatto un’inversione di marcia non appena l’avessi visto”. “Immagina di fare tutti gli sforzi per apparire bellissima e poi il tuo fidanzato si presenta così?”. Violet però ha messo tutti a tacere chiedendo di smetterla con questi commenti e confermando: “Sono innamorati e felici”.