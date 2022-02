Serie A, dove vedere la venticinquesima giornata di campionato in tv?

La venticinquesima giornata di Serie A al via domani con Lazio-Bologna. A seguire, grande attesa per la sfida fra Napoli e Inter.

Tutto pronto per la venticinquesima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Si parte domani alle 15 con la sfida dell’Olimpico fra Lazio e Bologna. A seguire alle ore 18 si giocherà l’attesissimo match fra Napoli e Inter, sfida chiave per la lotta scudetto. Il sabato si chiuderà con il match fra Torino e Venezia.

Alle 12.30 di domenica il Milan, reduce dagli importantissimi successi contro l’Inter in campionato e contro la Lazio in Coppa Italia, attende la Sampdoria. Sono tre gli incontri che si giocheranno in contemporanea alle ore 15: Genoa-Salernitana, Empoli-Cagliari e Verona-Udinese.

Alle 18 la Roma di Mourinho sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi. Alle 20.45 importantissima sfida in zona Champions fra l’Atalanta e la Juventus. Il venticinquesimo turno si chiuderà con il ‘Monday Night’ fra Spezia e Fiorentina.

Serie A, venticinquesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della venticinquesima giornata di Serie A: