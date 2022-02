Terrore a bordo, serpente striscia nell’aereo: pilota costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza

Un aereo è stato costretto a deviare la sua rotta per effettuare un atterraggio di emergenza dopo che un serpente ha strisciato sulla testa dei passeggeri terrorizzati

Momenti di paura a bordo di un volo nazionale AirAsia Ak5748 in viaggio da Kuala Lumpur a Tawau. Tutto stava procedendo come da programma quando all’improvviso passeggeri ed equipaggio hanno notato un serpente strisciare attraverso la cabina, scatenando il panico. I filmati realizzati da alcuni passeggeri mostrano il rettili muoversi sopra le loro teste mentre si sentono gli annunci da parte del pilota di un atterraggio di emergenza a Sarawak nel Borneo. È possibile visionare il cambio di rotta anche da FlightRadar24: l’Airbus A320 è stato dirottato la scorsa notte. Il Capitano Liong Tien Ling, Chief Safety Officer, ha dichiarato che AirAsia è a conoscenza di questo incidente: nelle immagini si vede il rettile strisciare all’interno degli scomparti per l’illuminazione a bordo.

L’aereo è stato oggetto di fumigazione

“Si tratta di un incidente molto raro che di tanto in tanto può verificarsi su qualsiasi aeromobile. Il pilota ha preso le misure appropriate ed il volo potrà, una volta portato

via il rettile, ripartire alla volta di Tawau”. Aggiungendo che la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza è stata presa come misura precauzionale per fumigare il

velivolo. Il capitano Liong ha anche confermato che nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma non ha specificato se ciò includesse il serpente. Non si sa come il serpente sia

riuscito a salire a bordo da solo o se sia stato portato da un altro passeggero.