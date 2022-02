19enne ignora un passeggero che le chiede ripetutamente l’ora: accoltellata sul treno

Un’adolescente è stata attaccata a bordo di un treno, pugnalata a un braccio da uno sconosciuto che le aveva chiesto ripetutamente l’ora. Il dramma sul convoglio a Upper Manhattan

Attimi di paura a bordo di un treno in viaggio a Upper Manhattan, New York City. Una ragazza di 19 anni è stata improvvisamente attaccata da un uomo che l’ha pugnalata ad un braccio. Secondo la ricostruzione dei fatti l’adolescente si trovava sul convoglio insieme al suo ragazzo quando lo sconosciuto le avrebbe chiesto ripetutamente l’ora: lei lo avrebbe ignorato e a quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello attaccandola. L’episodio si è verificato sul treno n.1 all’altezza di Washington Heights: gli investigatori dell’NYPD hanno sottolineato che l’uomo avrebbe ripetuto la domanda più volte prima di voltarsi brevemente dall’altra parte, rigirandosi e accoltellando la ragazza, soccorsa subito dopo e portata d’urgenza al New York-Presbyterian Hospital-Columbia in condizioni stabili. Il sospettato invece sarebbe uscito dal treno fuggendo e facendo perdere le proprie tracce.

Altri tre accoltellamenti in poche ore nella stessa zona

Le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere per cercare di identificare l’aggressore e capire se si tratti di un episodio isolato o se abbia precedenti per episodi analoghi. Nella stessa zona la polizia ha confermato che alte tre persone sono state accoltellate nelle ultime ore. Circa 15 minuti dopo l’attacco al treno un 39enne è stato colpito al collo durante una disputa con un altro uomo a Kingsbridge Heights nel Bronx. È stato portato in ospedale in condizioni stabili ma il sospetto è fuggito.In un altro incidente, un uomo di 24 anni è stato accoltellato da dietro alla schiena e alla coscia destra intorno a mezzanotte mentre camminava ad Hamilton Heights.