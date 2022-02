Donna vuole partorire un maschio: si fa piantare un chiodo in testa da uno stregone

L’incredibile episodio è accaduto in Pakistan. Un guaritore aveva garantito alla donna che avrebbe partorito un maschio dopo l’installazione di un chiodo di 5 centimetri in testa.

Una notizia assurda arriva dal Pakistan e precisamente dal Lady Reading Hospital di Peshawar. Una donna incinta si è fatta installare un chiodo di 5 centimetri in testa da un improbabile guaritore. Quest’ultimo le aveva promesso che avrebbe sicuramente partorito un maschio, facendogli cambiare sesso, dopo questa installazione.

La giovane donna è madre di tre figlie e voleva avere assolutamente un maschio. Infatti, suo marito l’aveva minacciata di chiedere il divorzio se non avesse partorito un figlio di sesso maschile.

La donna è stata curata e salvata all’ospedale di Peshawar. Queste le parole del dottor Khan, il quale ha curato la donna rimuovendole il chiodo dalla testa: “Era completamente cosciente, ma provava un dolore immenso”.

Dopo le minacce del marito, la donna si è rivolta al santone che le ha piantato il chiodo in testa. Prima di recarsi in ospedale, la donna ha provato senza successo a rimuovere il chiodo da sola, utilizzando senza successo delle pinze. Era, infatti, in preda a dolori lancinanti. Una radiografia ha confermato come il chiodo fosse stato piantato per cinque centimetri nel cranio. Fortunatamente, il chiodo non ha raggiunto il cervello e la donna è riuscita a salvarsi.

La polizia del Pakistan vorrebbe interrogare la donna e, intanto, è alla ricerca del guaritore. Queste le parole di Abbas Ahsan, capo della polizia di Peshawar: “Troveremo presto lo stregone. Abbiamo raccolto le riprese delle telecamere a circuito chiuso dall’ospedale e speriamo di raggiungere presto la donna. Presto metteremo le mani sullo stregone. Sarà intrapresa presto un’azione legale contro le persone coinvolte”.