Non riesce più a camminare a causa dell’obesità: donna perde oltre 30 kg con una “dieta semplice”

Una donna dell’Hampshire ha condiviso la trasformazione del suo corpo grazie ad una importante perdita di peso, spiegando quali semplici modifiche ha apportato alla sua dieta per riuscirci

“Non ho mai avuto un buon rapporto con il cibo”. Ha messo la mani avanti una donna inglese, che ha deciso di raccontare sul web il suo percorso per perdere peso mostrando l’incredibile trasformazione del suo corpo ottenuta, come da lei spiegato, apportando alcune semplici modifiche alla sua dieta. Angela che vive nell’Hampshire, ha spiegato di aver raggiunto un peso che le ha reso impossibile persino camminare fino alla fine della strada nella quale abitava: “Dopo la nascita del mio secondo figlio mi sono ammalata gravemente di leucemia, il mio matrimonio è fallito e ho perso l’udito a causa del trattamento per il cancro, il che mi ha reso non in grado di continuare a lavorare. Mi sentivo giù e il peso aumentava, la mia pressione sanguigna era alta e avevo una serie di problemi di salute”. Nel suo racconto Angela spiega: “Quando mi sono trasferita con i miei figli e il nuovo fidanzato Phil ho deciso di perdere peso ed iniziare a prendermi cura di me stessa”.

Così ha perso 30 kg in pochi mesi

“Ho cercato di dimagrire nel corso del primo lockdown ma sapevo che non ce l’avrei fatta da sola e che avrei avuto bisogno del supporto di un gruppo”. Così la donna ha deciso di unirsi a Slimming World. “Ero nervosa quando mi sono dovuta pesare e ho scoperto che avevo sfiorato i 120 kg, ho pianto quando ho capito che il mio indice di massa corporea era nella categoria degli obesi. È stata però supportata dal gruppo: “Un vero toccasana, mi ha aiutato a fissare obiettivi da raggiungere e capire dove avrei potuto inciampare lungo il percorso”. La donna ha modificato il suo piano alimentare: “Prima non facevo caso a ciò che mangiavo, mi bastava farlo. Adesso sperimento ricette sempre nuove e tutte salutari, seguendo un apposito piano di ottimizzazione alimentare creando pasti che prevedono l’utilizzo di carne più magra, meno olio, senza burro”. “Se prima mi mancava il fiato dopo pochi metri – ha concluso la donna – ora faccio esercizio fisico regolarmente e ho anche iniziato a nuotare da tre a quattro volte alla settimana; in alternativa faccio lunghe passeggiate”. Il viaggio non è ancora finito ma nell’arco di pochi mesi Angela è riuscita a perdere 30 kg: “Prima indossavo leggins con top larghi perchè non mi andava bene niente, ora mi diverto a provare i vestiti e posso pensare a cosa voglio indossare in un determinato giorno”.

Dieta prima e dopo

Ecco la dieta seguita da Angela prima e dopo:

Colazione: toast e torta

Pranzo: Sandwich, patatine, una bibita gassata e cioccolato

Cena: pollo impanato con ketchup servito su un rotolo o con patatine

Spuntini: Torta, cioccolato, gelato e dolci zuccherati

Colazione: Yogurt e frittata di frutta o funghi

Pranzo: patate al forno con fagioli al forno o insalata

Cena: pollo cajun con molte verdure e riso

Spuntini: Barrette di frutta e cereali