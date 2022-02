Tradisce la compagna incinta, lei si vendica andando a letto con l’ex della sua amante. Lui le ruba il cane

Vicenda surreale quella riguardante un 30enne, finito in tribunale con le accuse di stalking e rapina per reati commessi dopo aver tradito la compagna in attesa di un figlio da lui

Un tradimento alla compagna in dolce attesa è finito in tribunale e l’autore del gesto si trova ora a dover fare i conti con le accuse di rapina e stalking. Ma facciamo un passo indietro: la vicenda riguarda un 30enne che vive nella zona ovest della provincia di Brescia, il quale ha pensato bene di tradire la compagna che stava aspettando un figlio proprio da lui. Ma dopo alcune settimane ha fatto una scoperta che lo ha portato a perdere completamente il controllo: anche la donna, probabilmente dopo aver scoperto di essere stata tradita, aveva dato inizio ad una nuova relazione e lo aveva fatto nientemeno che andando a letto con l’ex fidanzato dell’amante del suo compagno. Un caso decisamente intricato, dunque, che ha portato l’uomo traditore e tradito ad iniziare a stalkizzare la fidanzata, a dare in escandescenze con vere e proprie scenate di rabbia e gelosia, arrivando perfino ad entrare, non invitato, nella casa di lei mentre la donna aveva ospiti a cena.

Colpo di scena durante l’ultima udienza in tribunale

Occasione nella quale il 30enne, fuori controllo, l’avrebbe spinta ripetutamente per poi rubarle uno dei suoi cani. I fatti risalgono alla fine del 2017 ma la vicenda è proseguita in tribunale e, da quanto emerso, negli ultimi giorni la donna ha deciso di fare un passo indietro annullando la denuncia per stalking. In seguito anche la corte ha deciso di disporre il non luogo a procedere: il reato di rapina è stato dunque riqualificato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.