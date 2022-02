Troppa siccità in Spagna, dal lago riemerge una spettrale “città fantasma”

Sono immagini incredibili quelle che arrivano dal confine tra Spagna e Portogallo e che mostrano le rovine di un’antica città scomparsa nel 1992, quando venne sommersa dalle acque dell’Alto Lindoso

Dalle acque in forte arretramento dell’Alto Lindoso è spuntato qualcosa di spettrale ma al contempo ammaliante, emozionante e curioso. Si tratta di rovine di un’antica città fantasma, sommersa dal bacino creato nel 1992 allagando un’area della Galizia nord-occidentale, in Spagna (ma al confine con il Portogallo) che comprendeva anche il villaggio di Aceredo. Il paese venne sgomberato e scomparve nel nulla ma nelle ultime ore, a causa della forte siccità che ha colpito queste zone e che ha prosciugato la diga, le abitazioni che lo componevano sono via via tornate alla luce sotto forma di rovine spettrali, vuote da ormai trent’anni. Per i turisti che si trovano in questo territorio si tratta di un’occasione unica per ammirare un pezzo di civiltà sparito sotto le acque: dai tetti parzialmente crollati ai resti di legno che in passato formavano travi e porte, fino ai mattoni e ad una fonte d’acqua che sgorgava da una tubazione ormai arrugginita da decenni, sembra di trovarsi nel bel mezzo di un film. Proprio come raccontato da alcune persone tra le quali il 65enne di La Coruña Pérez Romero il quale ha detto: “Provo una sensazione di tristezza. Mi dà la sensazione che questo sia ciò che otterremo nel corso degli anni, con la siccità e tutto ciò che troveremo con il cambiamento climatico“.

LEGGI ANCHE =>> Una figura spettrale vicino ad un uomo che sta buttando la spazzatura: filmato un fantasma?

La causa del fenomeno è legata alla mancanza di precipitazioni: non piove da mesi

Là dove un tempo sorgeva il villaggio ora si trovano i resti di un’antica caffetteria, ma anche casse di bottiglie di birra vuote, un veicolo arrugginito e mezzo distrutto e numerosi altri edifici, ripresi anche in suggestive immagini realizzate con il drone. Perchè è tutto tornato alla luce? Il motivo, come confermato dal sindaco del comune di Lobios, di cui fa parte Aceredo, è da ricercarsi nel fatto che da mesi non scende una goccia di pioggia in queste aree. Ma non solo. il primo cittadino ha parlato di “uno sfruttamento abbastanza aggressivo” della società elettrica portoghese che gestisce la diga. Infatti, a causa dell’aggravarsi della siccità, il governo portoghese ha ordinato che sei bacini, Alto Lindoso compreso, non usassero più l’acqua per produrre elettricità e per l’irrigazione. Secondo quanto riportato negli ultimi dati del Ministero dell’Ambiente i bacini idrici della Spagna si trovano solo al 44% della loro capacità, un dato preoccupante considerato che la media dell’ultimo decennio si attesta attorno al 61%.