Aereo fuori controllo precipita, si schianta a terra e innesca un incendio: morti i due piloti

È un bilancio tragico quello relativo ad un disastro aereo avvenuto nella penisola russa di Kamchatka. un velivolo si è schiantato al suolo e due piloti sono morti

Il ministero per le emergenze in Kamchatka, nell’estremo oriente russo, ha dichiarato che un biplano monomotore privato An-2 si è schiantato nei pressi del villaggio di Koryaki. Con un bilancio molto grave: entrambe i piloti che si trovavano a bordo del velivolo sono infatti deceduti. Secondo quanto riportato dai media locali l’aereo era decollato allo scopo di portare merci al villaggio di Tymat quando, per ragioni ancora da chiarire, ha iniziato a precipitare impattando a terra e riducendosi in un ammasso di detriti e lamiere. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno dovuto lavorare per diverse ore allo scopo di estinguere l’incendio provocato dal grave incidente. “I gruppi di soccorso – ha dichiarato il ministero – sono giunti sul posto per cercare possibili sopravvissuti e hanno rinvenuto i corpi di due uomini, membri dell’equipaggio”.

Terzo incidente aereo in pochi mesi nella stessa area

Purtroppo non si tratta di un caso isolato: a causa dell’età dei velivoli, molti dei quali sono piuttosto vecchi e dunque potenzialmente pericolosi, sono comuni nell’estremo oriente russo. Basti pensare che a luglio un aereo è precipitato a non molta distanza provocando la morte di tutte le 28 persone a bordo. Si trattava di un An-26, lo stesso modello di aereo rimasto coinvolto, nel mese di settembre, in un altro incidente nella regione di Khabarovsk: in quel caso sono morti i sei membri dell’equipaggio.