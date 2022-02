Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 13 febbraio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 13 febbraio 2022.

Cosa ci riserverà la puntata di “Che tempo che fa” che andrà in onda questa sera su Raitre? Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, aiutato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, avrà il piacere di intervistare.

La puntata inizierà, come ogni domenica sera, con un lungo approfondimento legato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Roberto Burioni. Si passerà, poi, alla parte dedicata all’attualità con la vice-presidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, dal 15 febbraio nelle librerie con “La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”, il teologo Vito Mancuso, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini e i giornalisti Ferruccio De Bortoli e Nello Scavo.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Gianni Morandi presenterà “Apri tutte le porte”, canzone con la quale si è classificato al terzo posto allo scorso “Festival di Sanremo” e Luca Argentero, protagonista della fiction di successo, in onda su Raiuno, “DOC-Nelle tue mani”, sarà protagonista di una lunga intervista, tra carriera e vita privata.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, che dal 15 febbraio torneranno su Rai2 con “Stasera tutto è possibile”, Mara Maionchi, Piero Pelù e Maurizio Ferrini.

