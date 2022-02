Misteriosa scoperta su una spiaggia: trovato morto un grosso squalo, è completamente congelato

Cosa si cela dietro la morte di uno squalo di grandi dimensioni trovato su una spiaggia statunitense? L’esemplare lungo due metri era completamente congelato

Una fitta serie di esami ed analisi sono già state predisposte presso i laboratori del National Marine Fisheries Service Lab allo scopo di fare chiarezza sulle cause della morte di un grande squalo, lungo oltre due metri, la cui carcassa è stata trovata congelata su una spiaggia statunitense della penisola di Cape Cod. Un ritrovamento misterioso dato che il corpo del predatore, trovato a poca distanza dalla riva della First Encounter Beach, famosa spiaggia della piccola cittadina di Eastham Contea di Barnstable (Massachusetts), non presenta alcun segno che lascerebbe pensare a un decesso conseguente ad un attacco di qualcuno o a ferite provcate da qualcosa. Gli esperti al momento brancolano nel buio anche se sono già state formulate alcune ipotesi per chiarire che cosa sia accaduto allo squalo.

Le due ipotesi prese in esame

Tra queste vi è quella del Boston Herald: “Lo squalo – si legge – potrebbe essere rimasto intrappolato o incastrato in una rete da pesca”. Nell’area le temperature in questi giorni sono molto basse ma la tesi sarebbe stata già smontata dal NOAA, secondo cui potrebbe trattarsi di morte naturale. “Le acque al largo di quella zona del Capo – ha spiegato all’Herald Michelle Passerotti – soprattutto in questo periodo, sono soggette a repentini e improvvisi abbassamenti di temperatura. Cambiamenti così violenti, ha sottolineato, che provocano la migrazione verso sud di uccelli marini e di alcune specie di squali che mal sopportano un cambio di temperatura dell’acqua così veloce”.