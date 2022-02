15enne e 17enne in coma etilico per abuso di vodka: ricoverati d’urgenza in ospedale

Sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova due minorenni che hanno bevuto, nel corso del pomeriggio di domenica, un’ingente quantità di vodka

Hanno consumato un’intera bottiglia di vodka nel corso del pomeriggio iniziando a sentirsi male e ritrovandosi ricoverati in ospedale per abuso di alcol. Pomeriggio tra amici finito male per due minorenni di 15 e 17 anni, trovati in coma etilico, seppur coscienti, dai sanitari intervenuti sul posto dopo la segnalazione di altri ragazzi presenti: è accaduto a Firenze ed i due giovanissimi, constatato che avevano bevuto un’importante quantità di vodka, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova dove sono stati immediatamente ricoverati. Il più giovane, come riportato da la Nazione, a rivelare agli agenti di polizia che dopo essere uscito, intorno alle 16, con i suoi amici, ha acquistato e bevuto la bottiglia pur non ricordando dove l’avesse comprata. Una versione analoga è stata fornita dalla 17enne, che non ha voluto rivelare dove avesse acquistato la bottiglia. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai venditori e capire se fossero consapevoli o meno della minore età dei ragazzi.

LEGGI ANCHE =>> Beve molti litri di alcol la mattina di Natale, si accascia a terra e muore: aveva 41 anni

Una 15enne in coma etilico anche ad Ancona

Non è l’unico caso di abuso di alcol da parte di minorenni registrato nelle ultime ore. Verso le 21.30 di sabato una 15enne è stata trovata priva di sensi in un parco nella zona degli Archi, nella città di Ancona. I sanitari della Croce gialla l’hanno trovata in stato di ipotermia e dopo averla stabilizzata sul posto l’hanno trasportata all’ospedale di Torrette in codice giallo. Immediatamente è stato accertato che la sua condizione era stata provocata da un abuso etilico, pertanto ha ricevuto tutte le cure del caso.