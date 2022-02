La scioccante confessione: “Con un test del Dna ho scoperto il segreto di mia nonna. La mia storia familiare è una bugia”

Una donna ha deciso di condividere pubblicamente la scioccante scoperta che ha fatto sulla sua famiglia dopo aver eseguito un test del DNA. La nonna aveva “cancellato il suo passato”

Scoprire di avere parenti che fino al giorno prima non si pensava nemmeno esistessero. Si tratta della scioccante scoperta fatta da una donna grazie ad un semplice esame del DNA, il cui risultato ha di fatto scardinato le sue certezze in merito al suo albero genealogico e alla sua storia familiare. La Tiktoker ha rivelato tutto sul noto social network, parlando dell’enorme segreto della nonna che non le aveva mai rivelato: postando su TikTok con l’account thekennedyproj e spiegando che sia lei che il resto della famiglia aveva di recente eseguito un test del DNA scoprendo l’enorme bugia che la nonna aveva raccontato per anni portando la reale verità nella tomba.

Il test ha infatti mostrato che avevano molti parenti dalla parte della nonna, nonostante l’anziana affermasse di essere stata orfana e figlia unica. Hanno anche scoperto che aveva di fatto cancellato il suo passato cambiando nome e fingendo di essere un’altra persona per avere una “vita migliore”. “Mia nonna è morta nel 2002 e all’epoca pensavamo fosse nata nel 1933, conoscevamo il suo nome e sapevamo che era orfana e che non avevamo altri legami familiari dalla sua parte – ha spiegato la donna – ma lei ha portato un segreto nella tomba e abbiamo appena scoperto di cosa si trattava”. “Ci siamo trovati molto confusi nel ricevere i risultati del test che dicono che siamo afroamericani quando mia nonna ha detto che eravamo inglesi e so che guardandomi anche tu sarai molto confuso, del resto lo sono anche io”.

“Non era figlia unica, ha cancellato la sua identità”

Ha continuato spiegando che la famiglia sta ancora cercando di capire tutti i dettagli ma che il test li ha abbinati ad una famiglia in Virginia, il che potrebbe avere un senso dato che i suoi nonni si erano incontrati nel Maryland e si erano sposati lì. Si sono dunque messi in contatto con la famiglia scambiandosi foto e scoprendo che la nonna non era figlia unica ma aveva altri 14 fratelli. “Abbiamo scoperto che Millicent Vaughn è nata come Mammy Vaughn nel 1927 e non nel 33, in una famiglia di 15 bambini tutti afroamericani che vivono in Virginia”. Anche se i genitori sono morti quando era giovane, non era dunque figlia unica: “Ha deciso di allontanarsi dalla famiglia da giovane, cambiando completamente la sua identità, dal nome alla nazionalità e cancellando chi era”. : “Quindi ora ho una famiglia completamente nuova ed è surreale ed è strano e c’è questa parte di me che non sa davvero chi sono”. Il video ha superato i 4,7 milioni di visualizzazioni: la donna ha intenzione di fornire nuovi aggiornamenti non appena avrà modo di incontrare i suoi “nuovi” parenti.