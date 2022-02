Medico cade e muore nel punto in cui aveva fatto la proposta di matrimonio alla moglie 27 anni prima

Jamie e Margaret Butler hanno voluto ripetere la scena romantica della proposta di nozze durante un viaggio nel Parco Nazionale del Distretto dei Laghi, ma l’epilogo è stato tragico

Un medico è precipitato per decine di metri da una scarpata perdendo la vita a poca distanza da sua moglie, incredula e sconvolta, dopo aver raggiunto il luogo in cui le aveva fatto la proposta di matrimonio 27 anni prima. La tragedia è avvenuta durante un viaggio nel Parco Nazionale del Distretto dei Laghi e la vittima è il dottore Jamie Butler, ufficiale medico senior del Manchester City Football cClub, che nel 1994 rivolse, proprio a Striding Edge, la fatidica domanda “vuoi sposarmi?” alla moglie. L’idea della coppia, nel corso di quel viaggio, era quella di ripetere l’evento romantico e per questo hanno visitato il parco seguendo lo stesso percorso per raggiungere il luogo della proposta. Provenienti da Altrincham, Greater Manchester, la coppia adorava quella montagna che aveva un posto speciale nel loro cuore ma giunti sulla cresta, secondo quanto emerso nel corso di un’inchiesta, sarebbe scesa una forte nebbia che ha praticamente azzerato la visibilità e l’uomo è, probabilmente per questo, caduto precipitando nel vuoto e perdendo la vita.

LEGGI ANCHE =>> Sopravvivono isolati per due mesi nella casa sepolta dalla neve: coppia salvata con l’elicottero

La dinamica del grave incidente durante l’inchiesta

Dall’inchiesta è emerso che la coppia aveva fatto la passeggiata nel pomeriggio e voleva visitare il luogo esatto in cui è avvenuta la proposta di matrimonio. Ma la signora Butler ha detto che quando hanno raggiunto Striding Edge era troppo stanca per continuare: Butler ha proseguito da solo per trovare il punto esatto in cui le aveva chiesto di sposarlo mentre lei lo osservava allontanarsi nella nebbia. Quando non lo ha visto tornare ha chiamato la polizia ma in seguito si è scoperto che era caduto dalla vetta riportando ferite significatiche tra le quali la frattura del cranio; il suo corpo è stato trovato dalle squadre di soccorso sotto il crinale e ne è stato constatato il decesso. Il coroner ha concluso che la morte è stata un incidente. La signora Butler ha detto: “Jamie era un marito amorevole con due gemelli che adorava. Ci mancherà per sempre. È morto facendo ciò che amava”.