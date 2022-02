“Parlava male di me…”: vicino di casa uccide un 72enne per strada con un’arma da fuoco

L’episodio è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 70 anni ha ucciso il suo vicino di casa per strada con un’arma da fuoco.

Uccide il suo vicino di casa per strada, scaricandoli oltre dieci colpi di arma da fuoco sulla schiena. Il barbaro omicidio è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 70 anni, Amleto Petrosemolo, ha ucciso il suo vicino di casa, il 72enne Francesco De Florio De Grandis.

L’autore del brutale gesto ha ammesso subito l’omicidio ed è ora rinchiuso nel supercarcere di Lanciano. Alle autorità avrebbe ‘giustificato’ il terribile gesto con queste parole: “Parlava male di me. Mi stuzzicava sempre quando lo incontravo”.

L’assassino possedeva un porto d’armi con regolare certificazione. Secondo molti testimoni, l’uomo soffriva di problemi psicologici ed era affetto da schizofrenia. Bisognerà ora accertare se tale patologia fosse stata realmente accertata dal personale sanitario. Prima di andare in pensione, l’assassino era proprietario di un negozio di riparazioni di elettrodomestici.

L’assassino viveva da solo in dopo essersi separato dalla moglie. Era appassionato di armi e si recava spesso al poligono per esercitarsi.

La vittima era molto nota a Lanciano ed era soprannominata “Ciccillo”. Il 72enne era un ex imbianchino ed era un buon artigiano. In città era apprezzato per la realizzazione di pupazzi in cartapesta per il carnevale.

L’intera comunità di Lanciano è sconvolta per quanto accaduto. Queste le parole di Carmine, uno dei figli dell’uomo barbaramente ucciso: “È uscito a piedi per recarsi in centro, con l’autobus, come faceva normalmente e per andare a messa in Cattedrale. Aveva percorso qualche decina di metri e poco dopo qualcuno ha citofonato a casa di mia madre dicendogli che c’era il corpo insanguinato di papà a terra. Mio padre non aveva mai litigato con nessuno ed era un uomo tranquillissimo”.