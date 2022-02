Ritrova la sua dentiera 11 anni dopo averla persa: l’incredibile storia di un turista inglese

Paul Bishop si è visto recapitare a casa la sua dentiera persa 11 anni fa in Spagna durante una notte ad alto tasso alcolico.

La storia di Paul Bishop, un 63enne inglese di Manchester, ha dell’incredibile. Come riporta il tabloid inglese ‘Sun’, infatti, l’uomo ha ricevuto a casa un pacco con all’interno la sua dentiera persa ben 11 anni fa. L’uomo aveva perso la dentiera durante i festeggiamenti del suo compleanno in vacanza in Costa Brava.

L’alto livello alcolico aveva fatto perdere ogni inibizione e l’uomo aveva vomitato la sua dentiera in un cestino della spazzatura di Benidorm. Incredibilmente 11 anni dopo, l’uomo ha ritrovato la sua dentiera. Come? Le autorità spagnole hanno ritrovato proprio la sua dentiera, identificata per mezzo di un esame del DNA. Sono così risaliti all’identità di Paul Bishop, spedendo a casa l’oggetto smarrito.

All’interno del pacco contenente la dentiera, l’uomo ha ricevuto anche una simpatica lettera delle autorità spagnole: “Per favore, torna di nuovo in Spagna, ma fai attenzione”.

Intervistato dal ‘Sun’, l’uomo ha rilasciato queste divertenti dichiarazioni: “Incredibile! Ora tutti sanno dei miei famosi denti… Dovrò aprire un museo dei denti di Stalybridge!”.

E ancora: “Dopo aver bevuto molto, non sono stato bene e ho dovuto vomitare in un bidone, la cosa più vicina a me. Quando ci siamo diretti al bar successivo, il mio amico si è girato verso di me e mi ha chiesto dove fossero i miei denti. Non li ho più ritrovati!”.