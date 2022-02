Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la venticinquesima giornata

Venticinquesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Napoli e Inter si dividono la posta in palio; pari anche fra Atalanta e Juve.

La venticinquesima giornata di Serie A si è aperta sabato alle 15 con il successo per 3-0 della Lazio sul Bologna. Per i biancocelesti a segno due volte Zaccagni e Immobile dal dischetto. Alle 18 il big match fra Napoli e Inter si è chiuso sul punteggio di 1-1. Vantaggio iniziale dei campani con Insigne su rigore e pareggio dei nerazzurri nel secondo tempo con Dzeko.

Secondo ko consecutivo del Torino. I granata sono stati sconfitti in casa per 1-2 dal Venezia. Vantaggio iniziale del Torino firmato Brekalo e rimonta dei veneti con Haps e Crnigoj.

Venticinquesima giornata, il Milan batte la Samp e vola momentaneamente in testa alla classifica di Serie A

Alle 12.30 di domenica il Milan di Pioli ha battuto per 1-0 la Sampdoria, grazie a un gol di Leao nel primo tempo. I rossoneri sono ora al comando della classifica con 1 punto di vantaggio sui cugini dell’Inter. Questi ultimi, però, devono recuperare il match contro il Bologna.

Alle 15 Genoa (gol di Destro) e Salernitana (rete di Bonazzoli) hanno pareggiato per 1-1. Stesso risultato fra Empoli e Cagliari. Toscani in vantaggio con Pinamonti e raggiunti nel secondo tempo dal gol di Pavoletti. Netto successo per 4-0 del Verona sull’Udinese. Per gli scaligeri in gol Depaoli, Barak, Caprari e Tameze.

Alle 18 pareggio per 2-2 fra Sassuolo e Roma. Vantaggio dei giallorossi con Abraham su rigore e rimonta emiliana con l’autorete di Smalling e il gol di Traore; a tempo scaduto la Roma ha riagguantato il pareggio con Cristante. Alle 20.45 Atalanta e Juve hanno impattato sull’1-1 in un match fondamentale per la zona Champions. Vantaggio dei padroni di casa con Malinovskyi e pareggio dei bianconeri in extremis con Danilo.

Il turno si è chiuso stasera con la vittoria della Fiorentina per 1-2 sul campo dello Spezia, grazie ai gol di Piatek e Amrabat; a nulla è servito il gol del momentaneo pareggio dei liguri firmato da Agudelo.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 25ª GIORNATA: Lazio-Bologna 3-0; Napoli-Inter 1-1; Torino-Venezia 1-2; Milan-Sampdoria 1-0; Empoli-Cagliari 1-1; Genoa-Salernitana 1-1; Verona-Udinese 4-0; Sassuolo-Roma 2-2; Atalanta-Juventus 1-1; Spezia-Fiorentina 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 55, Inter 54, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta 44, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina 36, Verona 36, Torino 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28, Spezia 26, Udinese 24, Sampdoria 23, Cagliari 21, Venezia 21, Genoa 15, Salernitana 13.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 19, Vlahovic (Juventus) 18, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Abraham (Roma) 11, Berardi (Sassuolo) 10, Joao Pedro (Cagliari) 10, Dzeko (Inter) 10.