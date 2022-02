Trovato coccodrillo di 5 metri con uno pneumatico intorno al collo da 5 anni: salvato dai cittadini

Un enorme esemplare di coccodrillo lungo 5,2 metri è stato trascinato a riva da decine di persone per rimuovere lo pneumatico bloccato da 5 anni intorno al suo collo, prima di rimetterlo in libertà

Un coccodrillo selvatico rimasto intrappolato in uno pneumatico da oltre cinque anni è stato salvato, liberato dal suo anello di gomma e rimesso in libertà. Decine di persone hanno cercato di trascinarlo a riva, tra le quali molti operatori della conservazione faunistica della zona, allertati dai residenti della cittadina di Palu sull’isola di Sulawesi che avevano avvistato il rettile con lo pneumatico da moto avvolto intorno al collo. Ma è stato un residente locale a catturarlo per primo: Tili, venditore di uccelli di 34 anni, ha usato un pollo come esca e delle corde per catturare l’animale; una vera e propria impresa che ha richiesto molti sforzi nell’arco di tre settimane, per poi riuscire a trascinarlo a riva e tagliare via il copertone. “Volevo solo aiutarlo, odio vedere animali intrappolati e soffrire” ha raccontato Tili.

LEGGI ANCHE =>> Sta pescando ma dall’acqua esce un enorme coccodrillo: il video dell’incontro ravvicinato

Lo pneumatico potrebbe essere stato messo deliberatamente da qualcuno

Non è stato facile: i primi tentativi sono andati male perchè le corde non erano sufficientemente forti per far fronte al suo peso. Ha dunque usato corde di nylon solitamente usate per rimorchiare le barche. “Ad un certo punto ero esausto e ho lasciato che altre persone finissero il salvataggio. Il coccodrillo era incredibilmente pesante e si dimenava, tutti erano stanchissimi”. L’animale è stato in seguito rimesso in libertà tra gli applausi delle persone. Si teme che non si sia trattato di un incidente ma che qualcuno abbia deliberatamente posizionato la gomma intorno al collo nel tentativo fallito di intrappolarlo come animale domestico.