Giovane mamma si sveglia dal coma e può tornare a sperare: la tragica vicenda di Angela

La 28enne Angela Iannotta si è svegliata dal coma, ma è ancora in gravi condizioni. Si era sottoposta a due interventi abbastanza semplici di bypass gastrico. Aperto un fascicolo d’inchiesta per caso di malasanità verso il chirurgo che ha operato la donna.

Angela Iannotta, mamma di 28 anni di Santa Maria Capua Vetere, può tornare a sperare. La donna, infatti, dopo essere finita in coma in seguito a una operazione di bypass gastrico, ha avuto un piccolo miglioramento. Resta, però, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale di Caserta.

La donna è entrata in coma in seguito a una doppia operazione di bypass gastrico per dimagrire, eseguita dallo stesso chirurgo.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda che vede coinvolta la 28enne. Il chirurgo che ha operato la donna è già finito sotto processo a Nola, a causa del decesso di un ragazzo di 29 anni. Anch’egli si era sottoposto a un intervento di bypass gastrico.

Angela si sveglia dal coma e torna a lottare. Tutto quello che c’è da sapere su questo presunto caso di malasanità

Un presunto caso di malasanità, dunque, sarebbe dietro alla vicenda di Angela.

Gli avvocati del marito della donna hanno, inoltre, portato alla luce un altro caso di morte sospetta dopo un intervento eseguito dallo stesso chirurgo. Si riferiscono a quello di un uomo di 69 anni, deceduto a Napoli il primo gennaio scorso. Queste le parole dei legali: “Se si tratta di una coincidenza o di un caso di malasanità, sarà la magistratura ad accertarlo”.

A ‘MattinoCinque’ è stato intervistato il ginecologo della donna. Queste le sue parole: “L’ho visitata prima di Natale. A livello ginecologico non c’erano problemi, ma le analisi che mi aveva presentato presentavano valori sballati. E le consigliai di contattare il chirurgo perché sicuramente c’erano complicanze causate dall’intervento chirurgico a cui si era sottoposto”.