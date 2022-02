Spende 130mila euro per avere il fondoschiena più grande del mondo: “Gli uomini hanno paura di me”

Una donna ossessionata dalle dimensioni del suo lato B al punto da spendere 110mila sterline in interventi ha spiegato di avere enormi difficoltà nel trovare l’amore e di essere single da sette anni

Da una parte il desiderio di aumentare le dimensioni del suo fondoschiena, dall’altro la ‘paura’ che questo susciterebbe negli uomini, al punto da non riuscire a trovare un fidanzato. La bizzara storia riguarda la 27enne Natasha Crown che ha speso 110mila sterline, circa 131mila euro, nel raggiungimento del suo obiettivo: avere il lato B più grande del mondo. Ha subito già cinque BBL (Brazilian Butt Lift), un intervento effettuato per rimodellare il fondfoschiena dandogli la forma desiderata rimuovendo con la liposuzione il grasso in eccesso dall’addome o dalla schiena e, dopo averlo lavato e purificato, reiniettandolo nei glutei. La 27enne serba vuole che il suo lato b sia il più grande possibile ma questo sogno va a cozzare con la sua vita sentimentale perchè, come da lei raccontato, questo comporta enormi difficoltà nell’approcciare agli uomini e fidanzarsi. Natasha infatti ha rivelato di essere single da sette anni: nel corso di un’intervista su Hooked on the Look su Youtube la 27enne ha spiegato: “La mia ultima relazione risale a sette anni fa, penso che gli uomini abbiano paura di me”.

“Presto mi sottoporrò al sesto intervento”

“Sono intimoriti dal mio lato B, hanno la mia personalità ed un corpo diverso dal solito, potrebbero trovarlo “estremo””. Parlando del suo desiderio di ingrandire ulteriormente le dimensioni del fondoschiena però la ragazza si è detta convinta della decisione: “È il mio obiettivo e lo raggiungerò. A 20 anni mi sono sottoposta al primo intervento BBL ed un mese fa ho fatto il quinto, ma presto avrò il sesto”. Perchè potesse essere effettuato la 27enne ha dovuto di volta in volta aumentare il proprio peso per avere la quantità di grasso necessaria per l’intervento, seguendo diete ricche di cibi come pasta, hamburger, nutella e pizza. In passato l’ex modella aveva fatto parlare di sè per aver affermato di mangiare 15 barattoli di Nutella al mese. Ha anche partecipato ad un programma che prevede un appuntamento al buio ma l’uomo che ha incontrato è rimasto scioccato dall’intera vicenda: “Non ho mai inteso il diventare famosi come l’avere il lato b più grande del mondo”. Purtroppo i due non hanno provato rispettiva attrazione ma Natasha si è comunque detta contenta di averci provato. Le sue “dimensioni” le hanno fatto però guadagnare grande popolarità sui social: su Instagram conta oltre 2 milioni di follower.