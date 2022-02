Vince il Super Bowl e fa la proposta di matrimonio alla fidanzata davanti a migliaia di persone

Doppia emozione per Taylor Rapp, giocatore di football dei Los Angeles Rams: dopo la vittoria al Super Bowl si è inginocchiato nello stadio per chiedere alla fidanzata Dani Johnson di sposarlo

Chi si trovava nello stadio dell’attesissima finale del Super Bowl ha potuto assistere ad un doppio emozionante spettacolo: da un lato la straordinaria vittoria dei Los Angeles Rams, dall’altro una proposta di matrimonio fatta proprio da uno dei protagonisti della partita più attesa dell’anno. Dopo aver alzato al cielo il trofeo infatti, il giocatore di football Taylor Rapp ha sorpreso tutti inginocchiandosi a terra e tirando fuori un anello con il quale ha fatto alla sua fidanzata Dani Johnson la proposta di matrimonio. Il tutto è avvenuto proprio sul rettangolo verde, a pochi metri dai suoi compagni di squadra e circondato da decine di migliaia di persone in delirio per quanto stava accadendo davanti a loro; è così, sul terreno che gli è più congeniale, che Taylor ha deciso di chiedere la mano alla compagna, il tutto pochi minuti dopo la premiazione dei Rams.

I Los Angeles Rams hanno trionfato a pochi secondi dalla fine

In campo infatti, oltre ai giocatori, c’erano anche amici e familiari e Rapp, 24 ani, ha deciso di approfittarne sorprendendo Dani: si è inginocchiato davanti alla ragazza, incredula ed emozionata, poi ha aperto una scatolina contenente un anello, l’ha guardata e le ha chiesto se voleva diventare sua moglie. Nel video divenuto virale in tutto il mondo si vedere la ragazza, visibilmente commossa, annuire e poi abbracciarlo scambiandosi un tenero bacio che suggella la proposta. I due si conoscono sin dai tempi del liceo ed insieme hanno condiviso importanti traguardi rimanendo sempre l’uno accanto all’altra. In questo caso per Taylor il traguardo è duplice: peraltro la sua squadra, dopo la rimonda di Cincinnati, sembrava essere spacciata ma un touchdown decisivo a pochissimi secondi dalla fine ha ribaltato la situazione festeggiando così il secondo Super Bowl della storia vincendo in casa, per la gioia del pubblico presente.