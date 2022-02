Allarme degli esperti informatici: “Scoperta pericolosa falla già sfruttata, cosa dovete aggiornare subito”

Aggiornate subito il vostro browser Chrome. Lo hanno sottolineato gli esperti informatici nel sottolineare la presenza di una falla, chiamata 0-day, già sfruttata attivamente

Una falla molto pericolosa e già sfruttata attivamente, scovata su un noto browser che andrebbe immediatamente aggiornato per evitare rischi. Lo hanno rilevato gli esperti informatici che hanno chiamato questo bug 0-day accertando che si tratta di una vulnerabilità ad alta gravitià che attori malevoli hanno già avuto modo di utilizzare. Si trova su Chrome che, come segnalato, andrebbe aggiornato senza attendere alla versione 98.0.4758.102 già distributa per Windows, Mac e Linux e che tra le varie novità in fatto di ottimizzazioni e fix di sicurezza prevede anche la risoluzione di tale falla. Tale versione è già in roll-out in questi giorni ma, in particolare per chi non ha attivato gli aggiornamenti automatici oppure per chi non vuole aspettare, può essere installata in pochi istanti attraverso il menu di Chrome, selezionando “Informazioni su Google Chrome”; in questo modo verrà verificata in automatico la presenza di nuovi aggiornamenti provvedendo all’installazione al riavvio successivo.

Il comunicato ufficiale di Google sulla pericolosa falla

“Google è a conoscenza di segnalazioni secondo cui esiste un exploit per CVE-2022-0609”, si legge in un avviso di sicurezza che l’azienda ha diffuso nelle scorse ore.

Segnalato come CVE-2022-0609 il bug 0-day è di gravità Alta ed è stato scoperto da Clément Lecigne del Threat Analysis Group di Google. I malintenzionati potrebbero sfruttarla per eseguire su un computer del codice arbitrario, andando così a bypassare la sandbox di sicurezza del browser. Per ragioni di sicurezza e finchè tutti gli utenti non avranno risolto tale vulnerabilità l’azienda, pur avendo ricevuto delle segnalazioni su tali tipi di azioni, non ha fornito dettagli pubblicamente per evitare ulteriori rischi. Da segnalare che questo aggiornamento del software di Google va a risolvere ben sette vulnerabilità di sicurezza, sei delle quali ritenute di gravità elevata. Nel 2021 Google ha corretto 16 falle del browser.