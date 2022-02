Autoarticolato in fiamme sull’A1: trasportava materiale altamente infiammabile – VIDEO

L’autista del camion è rimasto ferito ed è stato prontamente trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Nessun altro veicolo coinvolto nell’incidente.

Un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente autostradale sull’A1 all’altezza di Lodi, andando a fuoco. L’episodio è accaduto questa mattina alle ore 6.30 al km 21 in direzione Nord. Il mezzo è andato a sbattere da solo contro il new jersey e ha preso fuoco dopo l’impatto.

La cisterna trasportava medicinali scaduti altamente infiammabili e ha preso, quindi, immediatamente fuoco. Ferito il conducente del mezzo, un uomo di 47 anni, il quale è stato subito trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco per iniziare le operazioni di spegnimento delle fiamme. Fortunatamente non si registrano morti e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Autocisterna si schianta contro il new jersey in autostrada: chiuso il tratto dell’A1 all’altezza di Lodi

Dopo l’incidente è stato chiuso in entrambe le direzione il tratto autostradale dell’A1 all’altezza di Lodi. L’incidente si è registrato a circa un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga.

Nel corso della mattinata si sono formate lunghe code nei tratti antecedenti il luogo dell’incidente in entrambe le direzioni. Provenendo da Bologna l’uscita consigliata è stata quella di Casalpusterlengo.

Ecco il video della cisterna in fiamme sull’autostrada: