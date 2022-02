Bimba rapita due anni fa trovata viva in un anfratto segreto nascosto sotto le scale

La piccola Paislee è scomparsa nel 2019 ma lunedì la polizia ha ricevuto una soffiata scoprendo un nascondiglio segreto sotto le scale del seminterrato di una casa e trovandola in una stanza “buia e bagnata”

Da due anni non si avevano notizie della piccola Pislee Shultis, una bimba rapita, a soli 4 anni, dai genitori i quali avevano perso la sua custodia decidendo di portarla via con loro. I fatti risalgono dal 2019 e da allora nonostante costanti e approfondite indagini nessuno era riuscito a capire dove la bimba fosse stata portata. Fino a quando, poche ore fa, le forze dell’ordine hanno ricevuto una soffiata e sono riusciti finalmente ad individuarla. Gli investigatori dell’epoca sospettavano che Kimberly Cooper di 33 anni e Kirk Shultis di 32 anni, i genitori biologici di Paislee, fossero gli autori del rapimento avvenuto nella casa del suo tutore legale a Cayuga Heights, New York, senza però avere prove concrete a loro carico. Gli ufficiali, sono intervenuti in una proprietà in Fawn Road e hanno parlato con i residenti tra i quali Kirk Shultis r ed il padre Shultish Sr, 57 anni.

Durante la perquisizione degli agenti l’incredibile scoperta

Shultis Jr ha detto alla polizia che non aveva idea di dove fosse la figlia ma, durante la perquisizione, il detective Erik Thiele ha notato qualcosa sulla scala, un passaggio che porta dal retro della residenza al seminterrato della casa e questo ha attirato la sua attenzione. Ha puntato la torcia sulle scale ed è stato allora che gli investigatori hanno visto due piedini. Gli agenti hanno rimosso diversi gradini e hanno scoperto che la bambina e la madre Kimberly Cooper erano nascoste in una stanza improvvisata celata dietro le scale. “La bambina è stata trovata nascosta in una stanza di fortuna, sotto una scala chiusa che conduce al seminterrato della residenza”, ha detto la polizia di Saugerties in una nota ufficiale. “Dopo aver rimosso i gradini, la bambina e il suo rapitore, Kimberly Cooper, sono stati trovati nascosti nello spazio buio e umido”. La bimba è stata portata al quartier generale del dipartimento di polizia di Saugerties dove è stata visitata dai medici ed in seguito restituita al suo tutore legale. I genitori ed il padre di Kirk sono stati tutti arrestati ed accusati di interferenza criminale con la custodia di un minore e di aver messo in pericolo il benessere di un bambino.