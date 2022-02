I genitori si scattano foto hot mentre il figlio annega in piscina: la storia che sta sconcertando il mondo

L’episodio assurdo è avvenuto a Pattaya, in Thailandia. La madre era una modella e stava lavorando con il marito per alcuni scatti da mettere sul canale per adulti ‘OnlyFans’.

Sconcertante ciò che è accaduto a Pattaya, in Thailandia, nel giorno di San Valentino. Mentre la modella 26enne Wiyada Pontawee si faceva scattare foto hot dal marito fotografo, il loro figlio di due anni annegava nella piscina della loro villa lussuosa.

La modella e il marito stavano eseguendo alcuni scatti fotografici da inserire sul sito per adulti ‘OnlyFans’. Lo shooting fotografico stava avvenendo all’interno dell’abitazione. I genitori non si sono accorti che il loro figlioletto era caduto in piscina.

Il padre, con colpevole ritardo, si è accorto che il piccolo stava annaspando in piscina. Si è precipitato nel tentativo di salvarlo, ma il tutto è stato inutile.

Figlio di due anni annega in piscina mentre i genitori sono impegnati in alcuni scatti hot. La triste vicenda si è registrata in Thailandia

Sulle cause che hanno portato all’annegamento del piccolo è stata aperta un’indagine.

All’arrivo dei soccorsi per il bimbo non c’è stato niente da fare. Il piccolo è stato urgentemente trasportato in pronto soccorso, ma qui è deceduto. I genitori sono affranti dal dolore. Il bimbo due giorni dopo la tragedia avrebbe compiuto 3 anni.

Queste le dichiarazione del padre dopo la tragedia: “Stavamo lavorando quando è accaduto. Stava soffocando, quindi sono intervenuto per aiutarlo, ma era troppo tardi”.