Il Regno Unito? Per Meghan Markle è una “causa persa”: la Duchessa ha preso una decisione irrevocabile

Si parla molto di Meghan e non sempre in maniera positiva, ma le chiacchiere sul suo conto che provengono dal Regno Unito non sembrano preoccuparla affatto.

Stando a quanto riportato dal Sun, alla Duchessa del Sussex pare non importare assolutamente ciò che gli inglesi pensano di lei, perché considera il Regno Unito una “causa persa”.

E’ quanto afferma Tom Bower, scrittore molto noto in Gran Bretagna (anche per le sue biografie non autorizzate, ndr), che rivela come Meghan Markle non abbia alcuna “intenzione” di tornare nel Regno Unito. Lo stesso Bower precisa che la moglie di Harry non si sente più la benvenuta in Gran Bretagna.

Lo scrittore, che viene spesso considerato “il biografo più temuto” di tutta la Gran Bretagna, sta attualmente lavorando ad un nuovo libro che dovrebbe rivelare alcuni retroscena che vedono protagonista proprio la Duchessa.

“Al momento la destinazione finale di Meghan non è chiara, ma l’impressione è che voglia diventare una politica americana“, ha detto Bower, che sottolinea come i Sussex considerino la Gran Bretagna “una causa persa”.

Anche Harry si trova sempre meglio in California

La tensione tra i Sussex e la Famiglia Reale continua ad essere molto alta. Di recente Harry ha reso noti i suoi timori per un eventuale ritorno nel Regno Unito in occasione del Giubileo di platino della regina Elisabetta II: il principe è infatti rimasto senza scorta dopo essersi sfilato dai doveri reali, anche se in molti ritengono che quella di Harry sia solo una scusa per restare in California.

D’altronde, il principe dimostra di trovarsi sempre meglio nella realtà californiana e più in generale in quella statunitense. Domenica scorsa Harry era presente sugli spalti del SoFi Stadium per seguire il SuperBowl tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, assieme a sua cugina Eugenie.