Follia in casa, colpisce più volte la moglie alla testa con una mannaia: movente agghiacciante

La figlia prima e i carabinieri poi sono dovuti intervenire per fermare la follia di un 67enne che ha sferrato diversi colpi di mannaia contro la moglie, ferendola alla testa

Momenti di follia in un condominio alle porte di Milano. Un uomo di 67 anni si è scagliato contro la moglie, impugnando una mannaia, e colpendola ripetutamente alla testa, provocandole diverse ferite. Il tutto di fronte alla figlia, la prima ad intervenire per cercare di disarmarlo (riuscendoci) quando però alcuni fendenti avevano già raggiunto la madre alla testa e alla fronte. Sul posto nell’arco di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che lo hanno immobilizzato ed arrestato in flagranza di reato: l’aggressore, come emerso, avrebbe compiuto il terribile gesto perchè preoccupato di non riuscire a pagare i debiti legati ad alcuni lavori di ristrutturazione del condominio nel quale abitava con la moglie. È questa la principale ipotesi legata al brutale attacco avvenuto a Bareggio, in provincia di Milano. Inizialmente non si trovava una spiegazione ma in seguito sono stati messi insieme vari ‘indizi’ collegandola allo stato depressivo dell’uomo e ai problemi economici, almeno stando alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine.

La moglie 57enne ricoverata in ospedale con ferite gravi

Il 67enne avrebbe colpito la consorte 57enne almeno tre volte, intorno alle 8.30 di sabato. Nonostante le ferite la donna è riuscita a chiedere aiuto alla figlia 25enne che si trovava a pochi metri di distanza, in un’altra stanza: è intervenuta disarmando il padre e allertando il 118. Le ambulanze sono arrivate in pochi minuti insieme alle volanti dei militari. Si ritiene che l’uomo volesse uccidere la moglie ed in seguito la figlia per poi suicidarsi. La cifra dei lavori di ristrutturazione non era stata ancora formulata ma la grande preoccupazione legata alla delibera condominiale per tali interventi lo avrebbe spinto a compiere il folle gesto. Non risultano a suo carico precedenti per aggressioni o altri episodi violenti; inoltre l’uomo non era in cura. La donna è stata portata in ospedale: le ferite sono molto serie ma non sarebbe in pericolo di vita.