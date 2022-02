Guida sotto effetto di stupefacenti e precipita da un ponte: morta la fidanzata al suo fianco – VIDEO

Andrew Vowles è stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione. Nel 2020 precipitò da un cavalcavia alto 20 metri sotto l’effetto di droghe. Nel tragico evento perse la vita la sua fidanzata, madre di quattro figli.

Nel 2020 Andrew Vowles rimase coinvolto in un terribile incidente a Cardiff, in Galles. L’uomo perse il controllo della sua automobile, la quale precipitò da un cavalcavia alto 20 metri. Durante l’impatto al suolo, perse la vita la fidanzata 28enne al suo fianco, Danielle Andrews, mamma di 4 bambini.

L’uomo si salvò, ma risultò essere positivo alla cocaina con un tasso di oltre 5 volte superiore al limite per mettersi al volante. La scena dell’incidente venne ripresa dalle telecamere di sicurezza, presenti in quel punto della strada. L’auto venne immortalata mentre correva a oltre 100 km/h sotto la pioggia, prima di sbattere contro una barriera e precipitare dal cavalcavia.

Le indagini hanno appurato un fatto che condanna ulteriormente l’uomo. Sul suo smartphone, infatti, sono stati trovati messaggi nei quali Vowles chiede della cocaina a uno spacciatore.

C’è anche un altro episodio che pesa sulla condanna dell’uomo. Infatti, quando giunse la polizia sul luogo dell’incidente, l’uomo disse una bugia mentendo sul numero di persone a bordo dell’auto.

Queste le immagini dell’incidente riprese dalle telecamere di sicurezza:

A man left a Mum of four dead inside a car after crashing off a bridge at over 60mph.

He was drugged up on cocaine at the time and walked out of the wreckage onto the hard shoulder.

Then lied to Police about others being in the car.

He’s been jailed for 7 years. pic.twitter.com/Bn2iTo6FLG

— London & UK Crime (@CrimeLdn) February 16, 2022