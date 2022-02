Lite in discoteca degenera e finisce nel sangue: accoltellato un uomo, fermato un 19enne

Prima una discussione in discoteca, poi la lite in strada ed infine un’aggressione con coltello. Così un uomo è stato ferito con un fendente nel cuore di Milano

È degenerata nel giro di pochi minuti una discussione iniziata in una discoteca e proseguita in strada dove si è trasformata prima in un litigio ed infine in un’aggressione violenta. Sul posto, il fatto è avvenuto a Milano, sono intervenuti i carabinieri del locale Nucleo Radiomobile trovandosi davanti ad una scena di sangue: davanti a loro c’era un uomo, poco prima accoltellato da un’altra persona al culmine di uno scontro scoppiato con tutta probabilità per motivi futili. Un’ambulanza è giunta sulla scena ed i soccorritori, una volta stabilizzato l’uomo aggredito, che ha riportato una ferita alla spalla sinistra provocata con tutta probabilità da un fendente, lo hanno trasportato da via della Moscova, dove si trovava riverso al suolo, in ospedale aal pronto soccorso del Policlinico. Non verserebbe in pericolo di vita.

Fermato un 19enne, stava cercando di allontanarsi con la fidanzata

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato gli accertamenti identificando sul posto un 19enne italiano, subito portato in caserma per essere ascoltato insieme alla fidanzata italiana di 21 anni. Secondo quanto emerso la coppia, nell’accorgersi dell’arrivo delle volanti, avrebbe tentato di allontanarsi in fretta e furia ma gli agenti li avrebbero fermati in tempo. Stando alla ricostruzione dei fatti la discussione verbale sarebbe iniziata nella discoteca ubicata a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del ferito, in largo La Foppa. Solo in un secondo momento, usciti in strada, sarebbero venuti alle mani e uno di loro avrebbe estratto un coltello. Gli accertamenti proseguono per accertare le eventuali responsabilità del ragazzo portato in caserma.