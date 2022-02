Morso decine di volte da un cane: ha difeso il proprietario durante un attacco con una mazza da baseball

Ha attaccato un uomo con una mazza da baseball di metallo ma il cane della vittima ha reagito mordendolo oltre 20 volte in diverse parti del corpo, facendolo finire in ospedale

Un feroce attacco in strada è finito male, per l’aggressore. Barzan Shekzade ha attaccato un altro uomo, Marcin Pluta, utilizzando una mazza di metallo in una brutale aggressione avvenuta in mezzo alla strada, ma il cane della vittima, per proteggere il suo proprietario, si è scagliato contro l’aggressore mordendolo decine di volte in diverse parti del corpo. La rissa è scoppiata a Waterloo Road, nella località inglese di Smethwiack: tutto è iniziato quando Shekzade ha superato Pluta, che si trovava fuori in bicicletta con i suoi tre cani e lo ha affrontato per presunti commenti impropri rivolti alla moglie. In questi giorni si è tenuto il processo relativo ai fatti avvenuti nel 2020 ed il giudice distrettuale Stephen Flint ha riferito alla Walsall Magistrates Court che il 43enne Pluta, ha mollato i suoi cani, attraversato la strada e preso a pugni Shekzade attraverso il finestrino della sua auto. Poi è tornato indietro mentre l’uomo colpito è uscito dalla sua auto con in mano una mazza da baseball fatta di alluminio e lo ha rapidamente raggiunto, mentre Pluta ha estratto uno smartphone iniziando a filmare la vittima.

LEGGI ANCHE =>> Tradisce la compagna incinta, lei si vendica andando a letto con l’ex della sua amante. Lui le ruba il cane

La ricostruzione dei fatti durante il processo

“Il signor Shekzade ha attaccato il signor Pluta con la mazza da baseball. Mentre il signor Pluta ha combattuto con il signor Shekzade e ha cercato di strappargli la mazza da baseball, i cani hanno iniziato a saltare e lo Staffordshire Bull Terrier ha morso il signor Shekzade numerose volte sulle gambe e intorno alla zona dei glutei. Il signor Pluta è poi riuscito a togliere la mazza da baseball al signor Shekzade e lo ha colpito con essa numerose volte sulla spalla, provocando lievi ferite. Pluta ha lasciato la scena con la mazza da baseball ei suoi tre cani. Lui stesso aveva riportato ferite perché è stato colpito con la mazza”. Pluta che in tribunale ha avuto bisogno di un traduttore polacco, è stato accusato di essere responsabile di un cane pericolosamente fuori controllo e che aveva provocato lesioni ad un’altra persona. È stato processato ed è stato successivamente dichiarato colpevole di tutti e tre i reati prima di essere condannato lunedì 14 febbraio.