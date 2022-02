Tragedia durante un matrimonio: 13 donne perdono la vita precipitando in un pozzo

Il terribile episodio si è registrato nel nord dell’India. Il pozzo era profondo oltre 15 metri e le donne sono morte schiacciate dalle macerie.

Una tragedia incredibile è accaduta nel nord dell’India. Durante le celebrazioni di un matrimonio 13 donne hanno perso la vita precipitando in un pozzo profondo più di 15 metri.

Le donne erano tutte sedute sopra una barra di ferro che chiudeva il pozzo. Il peso delle donne ha fatto aprire il coperchio ed esse (fra le vittime anche alcune ragazze) sono precipitate all’interno del pozzo. Le vittime sono decedute sotto il peso delle macerie.

Precisamente la tragedia è avvenuta a Kushinagar, nello stato dell’Uttar Pradesh.

Matrimonio tragico in India: 13 donne muoiono dopo essere precipitate accidentalmente in un pozzo

Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha twittato: “Incidente straziante. L’amministrazione locale è coinvolta in ogni possibile aiuto”.

Si sono registrate anche due persone le quali hanno subito ferite gravi, ma curabili. Le vittime sono state portate in ospedale, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

Al matrimonio erano presenti un numero enorme di persone, come da tradizione nei villaggi indiani.

Queste le parole del magistrato distrettuale S. Rajalingam: “Il pozzo era vecchio. Non poteva sopportare il peso di coloro che erano seduti sulla copertura. Le vittime sono cadute e sono state schiacciate sotto le macerie”.