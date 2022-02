Trovano due valigie sotto le assi del pavimento durante la ristrutturazione: incredibile scoperta al loro interno

Una coppia si è imbattuta in un vero e proprio tesoro nascosto sotto le assi del pavimento di casa durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato: un ritrovamento dei primi anni ’50 celato all’interno di due valigie color verde chiaro

Una coppia ha dato una svolta alla loro vita grazie ad un ritrovamento avvenuto per caso nel corso dei lavori di ristrutturazione della loro casa. La vicenda arriva da Clieveland, Ohio (Usa) e riguarda un marito ed una moglie che hanno deciso di rinnovare il loro datato seminterrato facendo un’incredibile scoperta. Nascoste sotto le assi del pavimento del pian terreno hanno infatti notato qualcosa: come raccontato sul sito di condivisione di immagini Imgur, stavano facendo a pezzi parte del polveroso soffitto del seminterrato quando si sono accorti che nascosto in uno dei pannelli di legno tra la parte superiore del seminterrato e la parte inferiore del piano terra c’erano due valigie di colore verde chiaro. L’uomo, identificato con il nome utente Branik12, le ha dunque estratte pensando inizialmente di essersi imbattuto in una collezione di carte sportive o di altri oggetti da collezione. “Ho portato la scatola fuori e ho chiamato mia moglie. Dentro c’era sicuramente qualcosa, ma non pesante come monete e lingotti d’oro”. Quando le hanno aperte non potevano credere ai loro occhi: in entrambe le valigie erano presenti migliaia di dollari in contanti, per la precisione 45mila dollari. Ognuna conteneva tre pacchetti avvolti in carta oleata ed era foderata con una vecchia copia del quotidiano Cleveland Plain Dealer datata 25 marzo 1951, presumibilmente l’anno nel quale le valigie vennero nascoste.

Che cosa hanno fatto con i soldi trovati

“Non riuscivamo a crederci, alcune banconote risalivano al periodo compreso tra il 1928 ed il 1934 mentre altre erano degli anni cinquanta. Alcune erano più rare di altre e presumibilmente potrebbero avere un valore ancora più elevato di quello su di esse riportato. La coppia ha anche rivelato come li hanno ‘spesi’. Spiegando di aver optato per una scelta molto razionale: “Abbiamo utilizzato questi soldi extra per estinguere il nostro mutuo, e non avere così più una spesa fissa per la casa”.