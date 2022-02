Delfini perdono l’orientamento e finiscono a riva a tutta velocità: decine di persone si tuffano per salvarli

Residenti e turisti sono dovuti intervenire subito per evitare una strage dopo che un gruppo di false orche, specie di delfino comune in tutto il mondo, è arrivata sulla costa cercando addirittura di uscire dal mare

Immagini assolutamente incredibili ma allo stesso tempo preoccupanti quelle che arrivano dall’Argentina dove un gruppo composto da molti delfini di una specie nota come ‘falsa orca’ sono finiti spiaggiati sulle coste di Ushaia, dopo aver presumibilmente perso l’orientamento. In un filmato amatoriale si può infatti notare come il branco di mammiferi arrivi a tutta velocità verso riva cercando addirittura di uscire dal mare, davanti agli occhi increduli dei presenti. Turisti e residenti sono intervenuti immediatamente per evitare una strage: in decine hanno raggiunto la baia buttandosi in acqua per cercare di reindirizzare i delfini verso acque più profonde.

Il video del ‘fenomeno’ e del salvataggio è diventato virale

Un’operazione non semplice considerato l’alto numero di false orche finite a riva e ammassate tutte nello stesso punto ma necessaria perchè attendere l’arrivo dei soccorritori professionisti avrebbe avuto un epilogo tragico per molti delfini. Fortunatamente e non senza difficoltà l’intervento dei presenti vicino ad un molo ha avuto un epilogo positivo: i delfini sono riusciti ad allontanarsi a nuoto tornando in mare aperto. Il video del bizzarro evento è nel frattempo divenuto virale sulle pagine social di appassionati di flora, fauna, natura ed ambiente: nel filmato si possono vedere molte persone gettarsi in mare ancora vestite per cercare di far cambiare direzione all’imponente gruppo di mammiferi, fortunatamente riuscendoci