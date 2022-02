Fotografo terrorizzato rivela: “Pensavo di essere solo, ho guardato la foto e ho visto una figura macabra”

Un fotografo ha condiviso su Reddit gli scatti panoramici realizzati in un magazzino abbandonato: in uno di essi è presente un’ombra scura sull sfondo. Lui pensava di essere solo in quel momento

Un fotografo intento a guardare vecchie foto da lui scattate è rimasto scioccato quando ha scoperto qualcosa di strano in uno dei suoi scatti panoramici. Lo ha realizzato all’interno di un magazzino abbandonato colmo di graffiti e ricoperto di detriti, ma un dettaglio ha lasciato l’uomo senza parole. Il fotografo ha deciso di pubblicare gli scatti su Reddit per mostrare ai Redditors quanto notato nell’angolo all’estrema destra dell’inquadratura: “Ripensando a questo scatto che ho realizzato nel 2016, ricordavo di essere solo in quel momento”. A quanto pare, o almeno questo si nota nella foto, la sagoma di un’altro uomo nascosto nell’ombra sarebbe stata catturata dal fotografo. Andando ad ingrandire l’angolo a destra infatti molti utenti si sono subito accorti di quella che sembra essere proprio l’ombra scura di un’altra persona in agguato sullo sfondo. “L’unica cosa più terrificante dell’essere soli in quel luogo – ha detto un utente – è non essere soli in quel luogo”.

La reazione degli utenti: “Panorama o paranormale?”

Altri utenti che invece non si sono accorti subito della strana presenza hanno detto di aver cercato di trovare l’ombra solo dopo aver letto altri commenti di Redditors, per poi ritrovarsi sorpresi da ciò che hanno visto. “Panorama o paranormale?”, ha commentato un’altra persona. Non è la prima volta che forme inquietanti vengono catturate da fotografi inconsapevoli: a dicembre un “uomo macabro con la barba bianca” è stato avvistato in una collezione di foto di un irlandese, come riportato dal The Sun. L’immagine è stata trovata su una serie di riprese panoramiche di una spedizione organizzata da cacciatori di fantasmi a Galway.