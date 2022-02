Rompe con la fidanzata e perde i suoi risparmi in Bitcoin: 23enne lascia un drammatico messaggio e si suicida

Ha inviato alla fidanzata la foto di un albero con la scritta “ricordati di questo posto”, seguita dal messaggio, “ho perso tutto”. Poi il 23enne si è tolto la vita

Un ragazzo con il cuore spezzato e senza più un soldo ha deciso di porre fine alla sua vita dopo aver rotto con la sua ragazza e aver perso tutti i suoi risparmi in bitcoin. S. R., 23enne di Londra, è stato trovato senza vita da un passante in una zona boscosa di Wanstead Flats, nella zona est della città inglese, nel mese di settembre. Successive indagini hanno permesso di accertare che poco tempo prima del suicidio la sua relazione era naufragata e aveva perso l’intero investimento economico; Reale aveva inviato una commossa nota vocale ad un amico chiedendogli di “donare i suoi organi” prima della sua morte. Non appena il corpo è stato trovato sul posto sono intervenuti i paramedici che hanno effettuato le manovra di rianimazione cardio polmonare per 20 minuti prima di dichiararlo morto.

Mercoledì presso il tribunale del coroner di Waltham Forest si è discusso di questo caso. Il medico legale ha confermato che il 23enne non aveva mai richiesto consulenze mediche o aiuti professionali per pensieri suicidi e anche gli amici e la famiglia non erano a conoscenza delle sue difficoltà. Poco prima della sua morte avrebbe inviato una serie di note vocali via Whatsapp chiedendo perdono. “Mi sembra difficile che lo abbia fatto, ho vissuto con lui e lo conosco da molto tempo e non ha mai dato segno di avere questo tipo di pensieri. Molti lo conoscono come una persona allegra, solare e generosa” ha raccontato l’amico Kavilesh Ramparsad che ha partecipato di persona all’inchiesta.

Il racconto di amici e parenti del 23enne

Prima del suicidio il ragazzo ha inviato alla ex le foto di un albero accompagnata dalle parole, “ricorda questo posto”. Non essendo a conoscenza delle sue intenzioni, aveva risposto dicendo che sembrava “bello e tranquillo”, a cui lui ha risposto inviandole una fotografia della sua borsa con dentro un orsacchiotto. Poi ha aggiunto, “ho perso tutto, buona fortuna”; lei pensava si riferisse alla loro recente separazione ma in seguito sono state recuperate altre note vocali inviate agli amici nelle quali faceva riferimento a problemi di denaro riguardanti Bitcoin. Originario di Palermo il 23enne ha aggiunto, “Volevo solo dire, quando morirò, di donare i miei organi. Voglio aiutare qualcun altro”. Il padre ha raccontato che due giorni prima della sua morte aveva ricevuto una videochiamata nella quale sembra felice di aver trovato un nuovo lavoro. “Ero felice anche io, mio figlio aveva pagato l’affitto della casa e riempito il frigorifero di generi alimentari per tutta la settimana”. Accanto all’albero è stato posizionato uno zaino nero, che conteneva documenti che confermavano la sua identificazione.