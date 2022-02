Bimbo sordo trovato per strada fradicio e da solo. L’appello della polizia: “Aiutateci, non sappiamo chi sia”

La polizia ha chiesto aiuto ai cittadini per cercare di identificare un bimbo di età compresa tra i 5 e i 7 anni e presumibilmente sordo trovato a vagare da solo, di sera, per le strade di una cittadina americana

Ha fatto rapidamente il giro del mondo l’appello delle forze dell’ordine della cittadina americana di Colerain Township, nello stato dell’Ohio, che hanno chiesto aiuto ai cittadini per cercare di identificare un bambino trovato a vagare completamente solo nella serata di giovedì. Il piccolo, la cui età sarebbe compresa tra 5 e 7 anni, non dice una parola e per questo le autorità ritengono sia sordo anche perchè è sembrato che non capisse in che situazione si trovava e i pericoli che stava correndo. La scoperta è avvenuta nella cittadina della contea di Hamilton: gli agenti che hanno trovato il bambino hanno cercato di comunicare con lui ma inizialmente il piccolo non è stato in grado di aiutarli a trovare la sua famiglia. Come confermato dall’Hamilton County Department of Job & Family Services il bambino è stato portato in un luogo sicuro e caldo con alcuni residenti del quartiere che hanno deciso, ha dichiarato un portavoce della polizia, di aiutare le forze dell’ordine a prendersi cura di lui mentre le indagini proseguono.

LEGGI ANCHE =>> Bimbo di un anno con grave trauma cranico ricoverato al Santobono. Agenti ascoltano i genitori

La polizia ha diffuso la foto del bimbo: ha una cicatrice sul naso

Il primo a lanciare l’allarme è stato un automobilista, il quale si è imbattuto nel bimbo, completamente fradicio, camminare tutto solo su Gaines Road, a poca distanza da Sheed Road, intorno alle 21. “Era la fuori da solo, salutava le auto che passavano” ha detto l’uomo che ha immediatamente chiamato il 911. Il luogo nel quale il bimbo stava camminando è molto pericoloso trattandosi di una strada buia, senza luci, fredda e a due corsie; una situazione “spaventosa”, considerato il fatto che il piccolo “era proprio sul ciglio della strada”. L’automobilista ha poi aggiunto: “Mi stava salutando e fortunatamente ero vicino così ho potuto chiamare la polizia. Sembrava calmo. Non so se abbia qualche problema, questo non posso dirlo. Spero solo che sia al sicuro”. Nelle ore successive la foto del bimbo è stata diffusa dalle autorità per mostrare non solo il suo volto ma anche i vestiti che indossava e alcuni segni di riconoscimento, su tutti una cicatrice ben visibile sul naso.