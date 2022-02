Quale numero vedi? L’illusione ottica diventa virale ma le persone danno risposte diverse

Sta spopolando la nuova illusione ottica che mostra un numero nascosto in un cerchio a strisce nere e grigie. Alle persone si chiede di elencare le cifre che riescono a distinguere

La nuova sconcertante illusione ottica diffusa sui social metterà sicuramente alla prova la vista di migliaia, o addirittura milioni di persone. È diventata virale l’immagine che mostra un numero parzialmente nascosto all’interno di un cerchio a strisce nere e grigie: si chiede agli utenti se riescono a vedere tale numero e, in caso affermativo, di elencare le cifre che lo compongono. Fin qui sembra tutto semplicissimo ma le strisce sono disposte in spirali irregolari rendendo il numero ancora più difficile da vedere nella sua interezza. In migliaia lo hanno visto circolare su Twitter e hanno tentato di dare una risposta ma le persone sono giunte a conclusioni molto diverse tra loro in merito alle cifre nascoste nell’immagine. Una persona ha twittato: “45 283… e qual è il trucco? Devo prenotare un appuntamento con il mio medico di famiglia?”. Un altro ha detto: “Posso vedere solo 528. Significa che c’è qualche problema con la mia vista?”. Poi c’è chi sostiene di vedere 528 con gli occhiali e 45283 senza gli occhiali. Un terzo ha scritto: ‘Riesco a vedere 45283, poiché guardando le altre risposte ne ho altri che vedono altri 2 numeri. Vedo che ci sono numeri lì, ma non riesco a inventarli.’

La soluzione al quiz diventato virale

Tuttavia la risposta definitiva è ben diversa in quanto il numero è composto da sette cifre. L’illusione funziona giocando sulla sensibilità al contrasto, una misura importante della funzione visiva che ci permette di percepire la differenza tra gli oggetti ed il loro sfondo. Spesso entra in gioco in situazioni reali come la guida in condizioni di scarsa illuminazione o nebbia, dove è richiesto un livello di sensibilità al contrasto più elevato perché il contrasto tra gli oggetti e il loro sfondo è ridotto. Insomma, siete arrivati fino a questo punto dell’articolo senza aver trovato la risposta al quiz? Ebbene il numero è 3452839.