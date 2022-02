Sondaggi politici, la rimonta di Fratelli d’Italia: il PD è più vicino. Lega e M5S perdono ancora voti

Il divario tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia è tornato ad assottigliarsi, mentre la Lega prosegue la sua discesa in termini di consensi.

Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il PD è ancora il partito preferito dagli italiani con il 21%, stesso risultato ottenuto nel sondaggio di 15 giorni fa. Tuttavia, se prima i “Dem” potevano contare su un vantaggio di oltre un punto nei confronti di Fratelli d’Italia, ora quella distanza si è molto ridotta.

Il partito sovranista, guidato da Giorgia Meloni, ha infatti guadagnato uno 0,6% rispetto al sondaggio di due settimane fa e si è portato al 20,4%: il Partito Democratico è ora distante poco più di mezzo punto.

Non ne approfitta invece la Lega, che perde altri tre decimi di punto e scivola al 17,3%, confermando la sua erosione di voti che appare ormai inarrestabile. Se il Carroccio piange, il Movimento 5 Stelle non ride: i pentastellati, infatti, sono al 14,3%, due decimi di punto in meno rispetto alla rilevazione di due settimane fa.

Centrodestra al 46%, ma il centrosinistra “largo” sarebbe davanti

Al contrario, Forza Italia risale di uno 0,3%, portandosi all’8,3%, mentre Azione/+Europa scende di mezzo punto e si ferma al 4,2%. Poche variazioni tra le forze politiche minori, con Italia Viva che viene data al 2,9%.

Ma cosa accadrebbe in caso di ritorno al voto? Ad oggi delineare le possibili coalizioni non è semplice, date le beghe interne che attraversano i vari schieramenti (e anche gli stessi partiti).

Tuttavia, in caso di ritrovata unità, il centrodestra composto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia raggiungerebbe il 46% delle preferenze. L’eventuale alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP si fermerebbe invece al 39,2% dei voti, ma con l’ausilio di forze come Verdi, Azione/+Europa e Italia Viva si arriverebbe al 48,7%.