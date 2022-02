Viola i domiciliari, guida senza patente e ha un brutto incidente: arrestato, portato in ospedale e denunciato

Un 35enne già noto alle forze dell’ordine ha violato l’obbligo di soggiorno per poi rendersi protagonista di un sinistro stradale a causa del quale ha riportato molteplici ferite. Dopo l’intervento dei medici è stato denunciato

Non solo ha violato i domiciliari ma è rimasto coinvolto in un incidente da lui stesso provocato e che fortunatamente non ha interessato altri veicoli. Per questo un 35enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto ad obbligo di soggiorno, è stato nuovamente denunciato dopo l’arresto avvenuto in flagranza di reato. L’uomo, che risiede nell’amatriciano, si trovava infatti incastrato nella macchina che stava guidando prima di finire fuori strada: l’incidente è avvenuto nel territorio di Fara in Sabina, sulla Salaria, intorno alle 2:30 della notte. Qui sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Poggio Mirteto che hanno disposto l’arresto del 35enne per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Dal momento che aveva riportato ferite e che non era possibile estrarlo dal veicolo, sul posto sono giunti anche un’ambulanza ed i vigili del fuoco e, dopo il salvataggio, l’uomo è stato trasportato in ospedale. I medici hanno riscontrato la presenza di una serie di ferite e di varie contusioni guaribili nell’arco di otto giorni.

Guidava con patente revocata: auto sequestrata

Nel frattempo i militari hanno effettuato opportuni accertamenti rilevando che il 35enne si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari poichè sotto sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune nel quale risiede senza potersi allontanare da casa in arco notturno. Ma non è tutto perchè la patente gli era stata revocata e per tale ragione il veicolo è stato immediatamente sottoposto a fermo amministrativo. I carabinieri hanno effettuato il fotosegnalamento per poi riportarlo nel proprio domicilio ai domiciliari. La ‘nottata’ si è conclusa per lui con una denuncia alla procura della repubblica di Rieti.