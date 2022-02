Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 20 febbraio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 20 febbraio 2022.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Ecco, di seguito, gli ospiti che Fabio Fazio, aiutato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà in prima serata su Raitre.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’attualità. A tal proposito saranno presenti in studio Emma Bonino e Marco Cappato, Guido Rasi, Francesco Paolo Figliuolo, Roberto Burioni, il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari, il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa, il corrispondente RAI da Mosca Marc Innaro, Annalisa Cruzzocrea, Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv “Riformista TV”.

Si passerà, poi, con la parte dedicata al mondo dello spettacolo con una lunga intervista ad Amadeus, reduce dal grande successo dall’ultimo “Festival di Sanremo” ed attualmente in onda su Raiuno con il preserale “Soliti ignoti” e “Affari tuoi formato famiglia”, la cui prima puntata è andata in onda ieri sera su Raiuno. Restando in tema Sanremo, Dargen D’Amico canterà “Dove si balla”, brano presentato alla kermesse canora e che sta avendo un grandissimo successo di vendite.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperanno Iva Zanicchi, con il brano sanremese “Voglio amarti”, tratto dal nuovo album “Gargana”, Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto “Occhiali neri”, Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini.

Maria Rita Gagliardi