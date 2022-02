Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 20 febbraio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 febbraio 2022.

La puntata di “Domenica In” che andrà in onda questo pomeriggio, in diretta a partire dalle 14:00 dagli studi “Fabrizio Frizzi”, sarà ricca di ospiti. Ecco, di seguito, chi avrà il piacere di essere ospitato dalla padrona di casa Mara Venier.

La puntata, come ormai di consueto da qualche settimana, si aprirà con il talk show dedicato al “Festival di Sanremo”, chiamato “Tutti pazzi per Sanremo”. Per questo spazio, interverranno Massimo Ranieri, Giusy Ferri, Aka7even e Highsnob & Hu che saranno protagonisti di un’intervista singola e canteranno i brani che hanno portato in gara all’ultima edizione del Festival. Sempre restando in tema Sanremo, in occasione dei 25 anni da Sanremo 1997, in studio Patty Pravo con Pino Strabioli. Patty si esibirà sulle note del suo famosissimo brano “E dimmi che non vuoi morire” e verrà omaggiata da Morgan che canterà al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, interviste con il campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini, Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser. Infine, Dario Argento e la figlia Asia promuoveranno il loro film “Occhiali neri”.

Maria Rita Gagliardi