Idraulico abusa di una bimba di 4 anni mentre sta lavorando in casa sua e filma tutto: condanna ‘enorme’

Un idraulico è stato condannato a 25 anni di carcere per aver molestato una bimba di 4 anni mentre stava lavorando nella sua casa

Sentenza pesantissima con retroscena agghiaccianti, quella emessa dal giudice che ha condannato un idraulico di Spring Branch, nella contea di Harris, in Texas, a trascorrere i prossimi 25 anni in prigione per aver abusato di una bimba di soli 4 anni mentre lavorava nella casa dei genitori. Brandon Joseph Bonds, 26 anni si è dichiarato colpevole di aggressione sessuale aggravata di un bambino come sottolineato dal procuratore distrettuale Kim Ogg, e si tratta di un crimine di primo grado; la sua dichiarazione di colpevolezza davanti al giudice lo porterà a non dover essere giudicato da una giuria ed il bambino non dovrà essere sottoposto a processo. Secondo la ricostruzione dei fatti Bonds stava lavorando come apprendista idraulico il 25 agosto 2018 insieme al suo capo, un idraulico professionista, in un garage in casa della famiglia della vittima.

LEGGI ANCHE =>> Arrestato un nonno per abusi sessuali ai danni della nipotina: “Le ha fatto vedere anche immagini porno”

Quando il padre della bimba ha chiesto al capo di andare a controllare un bagno al piano di sopra chiudendo la porta sul retro, lasciando fuori Bonds. In quel momento la bambina si è recata in soggiorno, si è seduta sul divano e ha iniziato a guardare la televisione; il 26enne è riuscito a convincerla ad aprire la porta e farlo entrare ed è stato allora che ha iniziato a molestarla. “È il peggior incubo di ogni genitore vedere uno sconosciuto violare la casa di famiglia e abusare di un bambino piccolo, e sono orgoglioso che siamo stati in grado di ottenere giustizia per questa bambina”, ha detto Ogg. Dopo gli abusi Bonds è salito al piano di sopra con gli altri e il padre della bimba gli ha chiesto come fosse entrato. Dopo che gli idraulici se ne sono andati la bambina ha raccontato ai genitori cosa era successo.

“La bimba era nel posto più sicuro per lei, ma lui l’ha raggiunta e l’ha violentata”

La bimba è stata portata al Texas Children’s Hospital dove è stata visitata da un’infermiera per le violenze sessuali; sono stati raccolti indizi e sono state fatte alcune domande alla bambina. Ogg ha detto che le prove contro Bonds includevano il DNA del corpo della vittima e prove forensi dal suo telefono che mostravano che aveva registrato l’incidente in video. Bonds ha in seguito cancellato il video ma gli investigatori della Digital Forensic Investigations Unit del procuratore distrettuale sono stati in grado di recuperarlo, secondo quanto affermato dall’assistente del procuratore distrettuale Preston Burns. “Di tutti i casi di abusi sui minori che ho visto, questo è uno dei peggiori perché quella bambina di 4 anni stava guardando i cartoni animati nel suo soggiorno, con i suoi genitori a casa, e avrebbe dovuto essere il posto più sicuro dell’universo per lei”, ha detto Burns. “Ma è stato in grado di raggiungerla e di farle qualcosa di terribile, orribile.”