Impiega 16 anni per costruire una casa da sogno e la vende subito: ecco quanti soldi ha guadagnato

Il padre di due figli ha trascorso ogni suo momento libero degli ultimi sedici anni costruendo un bungalow paradisiaco nella fattoria del padre in Irlanda, prima di vendere l’intera proprietà

Un uomo ha inseguito il suo sogno di costruire un’abitazione da sogno, un idilliaco bungalow di campagna nel campo del padre, impiegando 16 anni per completarlo interamente, per poi rivenderlo subito. Aidan Daly, 42enne padre di due figli, ha dedicato tutto il suo tempo libero per lavorare alla costruzione di questa abitazione, arrivando a spendere circa 170mila sterline in materiali da costruzione, arredi e costi extra ma dei lavori si è occupato lui, con l’aiuto del padre e della moglie, contribuendo a trasformare il terreno di Kells, nella contea irlandese di Meath, da un campo di avena in una magnifica casa. L’uomo ha iniziato il progetto nel 2002 terminando la costruzione nel 2018 e, nemmeno due anni dopo averla terminata, l’ha messa in vendita per la somma di 400mila sterline, incassando di fatto un profitto di 230mila sterline.

“Consiglierei a tutti di farlo, ho più che raddoppiato i miei soldi”

La vicenda è raccontata da The Mirror, che lo ha interpellato: “La gente che ha visto la casa ha detto che si tratta di un paradiso assoluto ed io mi sono goduto ogni minuto della sua costruzione. È qualcosa che ho realizzato dal nulla e consiglierei a chiunque di costruire da zero la propria casa sia per il piacere di farlo che per i possibili guadagni, nel mio caso ho più che raddoppiato l’investimento iniziale”. “Puoi prendere autonomamente tutte le decisioni sulla casa, cambiare all’ultimo momento un muro se non ti piace e, semplicemente spostarlo. Una delle tre stanze è stata ridipinta tre volte in una settimana. È molto gratificante se sei abbastanza coraggioso. Ma rispetto al primo periodo, negli ultimi due anni impegnarsi in un’impresa del genere è diventato più costoso perchè i prezzi dei materiali sono saliti alle stelle”. Il 42enne ha aggiunto: “Quello era un campo d’avena, era la terra dei miei genitori quindi era un terreno libero”.

Il primo passo è stato quello di creare le fondazioni con lastre di cemento prima di erigere le pareti e aggiungere il tetto. Le travi sono state alzate nel marzo 2003 ed in estate ha coperto il tetto di tegole. Il padre 72enne di Aidan, Michael, gli ha insegnato sin da quando era adolescente a riparare i tetti; ma lui ha anche installato le finestre e realizzato gli impianti elettrico ed idraulico, competenze che ha acquisito nel corso degli anni nei cantieri. “Oggi con i video di Youtube tutto è anche più facile, ma allora non li avevamo”. Dopo aver completato l’opera si è trasferito nella casa: “Poi ho conosciuto la mia futura moglie Fiona e lei ha pensato che alcune finiture potessero essere migliorate, così l’anno successivo abbiamo rifatto la casa stanza dopo stanza. Ho anche costruito un garage nel 2005 e nel 2010 abbiamo fatto il piano di sopra mettendoci una camera da letto e montando una finestra con vista sul prato, una cabina armadio e due bagni privati”. Fiona si è occupata del design e di molti dettagli interni. Dal 2013 sono passati agli abbellimenti esterni creando un’area per prendere il sole, una cucina all’aperto riparata, un braciere ed un’area salotto circolare, piantando molte piante. Terminato l’abbellimento nel 2018 la coppia ha deciso di mettere in vendita la proprietà.

Come hanno speso i soldi guadagnati

Quando il Covid ha colpito nel 2020, erano preoccupati che potesse vanificare i loro piani: “Abbiamo ricevuto un’offerta a marzo 2020 poco prima del blocco. Ma la banca li ha rifiutati per un mutuo a causa dell’incertezza del Covid”. La coppia inizialmente delusa, presto si è ritrovata sommersa di offerte: “molte persone volevano uscire da Dublino e andare in campagna, abbiamo avuto un sacco di visite durante l’estate”. Ad agosto hanno venduto la loro casa utilizzando i contanti per estinguere il mutuo per la loro nuova casa, che hanno acquistato nel 2019.