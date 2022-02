Pensano stia dormendo: mamma e papà vanno in camera del figlio 24enne e lo trovano morto

Quando i genitori si sono recati nella sua camera, non vedendolo uscire dalla stanza, hanno fatto una scoperta drammatica. Il figlio di 24 anni era morto nel suo letto, i dettagli

Trovare il proprio figlio senza vita nel letto di casa. È stata questa la terribile scoperta di due genitori, avvenuta nella giornata di sabato 19 febbraio intorno alle 13.30 quando si sono recati nella sua stanza dopo non averlo visto uscire. Il dramma si è consumato nella località di Nocera Inferiore, comune campano della provincia di Salerno e, come riportato da Il Mattino, quando mamma e papà si sono resi conto della gravità della situazione non c’era ormai più nulla da fare. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenute due ambulanze ma i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, sopraggiunto probabilmente durante la notte e nel corso delle prime ore della mattinata.

Incredulità e tristezza in tutto il paese per la morte del 24enne

I genitori pensavano stesse dormendo e per questo sono entrati nella stanza intorno all’ora di pranzo, facendo la tragica scoperta. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la morte del 24enne e seguiranno analisi ed esami per accertarlo anche se l’ipotesi più plausibile è che possa essere stato colto da un malore che lo ha colpito mentre dormiva. Solo l’esito dell’autopsia sarà però decisivo per determinare le ragioni della morte e risalire alle specifiche cause del decesso. Nella cittadina dell’Agro la notizia della scomparsa del giovane ha fatto rapidamente il giro dei quartieri suscitando tristezza ed incredulità.