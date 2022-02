Brutto incidente sulla neve: 11enne infilzato all’addome da uno sci o da un bastoncino, è grave

Si trova ricoverato in prognosi riservata un bambino di soli 11 anni vittima di un gravissimo incidente sugli sci avvenuto nella località di Cogne, in Valle d’Aosta

Doveva essere una giornata all’insegna dello sport invernale e del divertimento per un bambino di 11 anni e per la sua famiglia ma si è trasformata in un incubo a causa di un gravissimo incidente sugli sci che lo ha visto coinvolto. Il dramma si è consumato nella località di Cogne, in Valle d’Aosta: il piccolo stava sciando insieme alla madre nel pomeriggio di domenica 20 febbraio quando improvvisamente avrebbe, nel corso di una discesa, perso il controllo degli sci rovinando a terra. Purtroppo nella caduta un bastoncino o addirittura uno sci lo avrebbe ferito all’addome: la madre, che risiede a Milano con il figlio, lo ha raggiunto subito allertando i soccorsi.

Portato all’ospedale di Aosta, poi trasferito al pediatrico di Torino

Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari che, dopo aver stabilizzato l’11enne, lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Qui i medici hanno disposto un intervento chirurgico immediato e piuttosto delicato, a causa della gravità del trauma addominale. La situazione è parsa sin da subito piuttosto grave, i dottori hanno rilevato la rottura della milza e per questo hanno fatto trasferire il bambino, in elisoccorso, al nosocomio pediatrico Regina Margherita di Torino. Qui è stato ricoverato e si trova tutt’ora in prognosi riservata; seppur gravi le condizioni sono state giudicate stabili dai dottori e non è dunque in pericolo di vita.