Coppia mangia 12 hamburger per una “sfida al ristorante” e se ne va senza pagare: caccia ai ‘ladri di cibo’

La polizia sta dando la caccia ad una coppia responsabile di aver lasciato un locale senza pagare un conto da circa 200 euro, dopo aver mangiato 12 hamburger

Il personale del ristorante Bite Me Burger a Malborough nel Wiltshire, Regno Unito, ha denunciato un ‘furto di cibo’ avvenuto nel loro locale, dopo che una coppia si è seduta al tavolo per prendere parte ad una sorta di ‘sfida’ con gli hamburger, rifiutandosi però di pagare e sostenendo di averla vinta. In sei minuti i due hanno consumato 12 panini arrivando ad un totale di 174 sterline, circa 208 euro. La coppia era enteata nel ristorante chiedendo di poter partecipare alla sfida con gli hamburger, prevista nel locale: il ristorante offre infatti la possibilità di provare a mangiare una dozzina di hamburger in sei minuti, non pagando il conto se ci riescono. Ma il personale ha spiegato loro che tale sfida non era disponibile perchè doveva essere prenotata in anticipo. La coppia ha comunque ordinato i dodici hamburger, li ha mangiati tutti rifiutandosi di pagare dicendo di aver comunque completato la sfida.

LEGGI ANCHE =>> Tortura e rinchiude il figlio 12enne lasciandolo senza cibo fino a farlo morire: padre orco condannato all’ergastolo

Il titolare del ristorante: “La sfida andava prenotata in anticipo”

Poi hanno lasciato il ristorante confermando che non avrebbero pagato per quanto mangiato. A quel punto è scattata la denuncia ed è intervenuta la polizia che, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza ha diffuso le immagini dell’uomo e della donna responsabili del ‘furto’. In questo modo infatti le forze dell’ordine stanno trattando l’incidente avvenuto il 5 febbraio. Simon Wetton, proprietario del ristorante, ha detto che il debito ammonta a 174 sterline aggiungendo che non avevano prenotato. “Facciamo la burger challenge, ovvero chi riesce a mangiare 12 hamburger in 6 minuti non dovrà pagare il conto. Ma si tratta di una sfida pre organizzata perchè dobbiamo essere disponibili per preparare i panini e per cronometrarla correttamente. Queste persone hanno detto di voler fare la sfida ma era sabato sera, eravamo occupati e non avevamo nè lo staff nè il tempo necessario, quindi abbiamo detto loro che sfortunatamente non avrebbero potuto farla”. Il titolare ha aggiunto: “Hanno comunque ordinato 12 hamburger e hanno detto che volevano fare la sfida. Abbiamo spiegato che scusavamo, ma non era possibile. Ma quando si è trattato di pagare hanno detto che avevano fatto la sfida in sei minuti e non avrebbero pagato gli hamburger, il conto era a nostro carico. Lo staff ha spiegato ancora una volta che doveva essere programmato da noi. Hanno discusso con la cameriera per questo, è andata a chiamare il manager e quando è arrivato se ne erano andati. Così li ho chiamati e gli ho detto, guarda che mi dovete questi soldi, per favore tornate indietro e pagateli e hanno riattaccato”.