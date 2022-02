Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventiseiesima giornata

Ventiseiesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Sassuolo batte l’Inter; pareggiano Milan e Napoli.

La ventiseiesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con il pareggio per 1-1 fra Juventus e Torino nel derby della Mole. I bianconeri si erano portati in vantaggio con un colpo di testa di De Ligt, ma sono stati ripresi nel secondo tempo dal gol di Belotti. Sabato alle 15 la Sampdoria ha sconfitto per 2-0 l’Empoli, grazie alla doppietta dell’eterno Fabio Quagliarella.

Alle 18 Roma e Verona hanno pareggiato 2-2. Doppio vantaggio iniziale degli scaligeri con Barak e Tameze; nel secondo tempo i giallorossi sono stati salvati dalla sconfitta grazie alle marcature dei baby Volpato e Bove. Inaspettato mezzo passo falso del Milan sul campo della Salernitana, fanalino di coda del campionato. I rossoneri erano passati in vantaggio con Messias, ma sono stati raggiunti e superati dalle reti di Bonazzoli e Djuric. Nel finale Rebic ha fissato il punteggio sul 2-2.

Ventiseiesima giornata, l’Inter perde in casa contro il Sassuolo. Il Milan pareggia a Salerno

Alle 12.30 di domenica la Fiorentina ha sconfitto per 1-0 l’Atalanta, grazie un gol del polacco Piatek. Alle 15 il Venezia, passato in vantaggio con Henry, ha pareggiato per 1-1 contro il Genoa (gol di Ekuban). Clamoroso passo falso interno dell’Inter contro il Sassuolo. I neroverdi hanno vinto a San Siro per 0-2 con i gol di Raspadori e Scamacca. Alle 20.45 Udinese e Lazio hanno pareggiato 1-1. Vantaggio iniziale dei friulani con Deulofeu e pareggio di Felipe Anderson per i biancocelesti.

Il turno si è chiuso con i due posticipi del lunedì. Alle 19 Cagliari e Napoli hanno pareggiato 1-1. Vantaggio dei sardi con Pereiro e pari allo scadere del Napoli firmato Osimhen. Alle 21, invece il Bologna si è imposto per 2-1 sullo Spezia. I liguri erano passati in vantaggio con Manaj, ma sono stati ripresi e superati dalla doppietta di Arnautovic.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 26ª GIORNATA: Juventus-Torino 1-1, Sampdoria-Empoli 2-0, Roma-Verona 2-2, Salernitana-Milan 2-2, Fiorentina-Atalanta 1-0, Venezia-Genoa 1-1, Inter-Sassuolo 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Cagliari-Napoli 1-1, Bologna-Spezia 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 56, Inter 54, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37, Torino 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna 31, Spezia 26, Sampdoria 26, Udinese 25, Venezia 22, Cagliari 22, Genoa 16, Salernitana 14.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 19, Vlahovic (Juventus) 18, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Abraham (Roma) 11, Scamacca (Sassuolo) 10, Berardi (Sassuolo) 10, Joao Pedro (Cagliari) 10, Dzeko (Inter) 10, Barak (Verona) 10.