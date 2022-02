Tamponamento fatale per una 55enne: la donna muore sul colpo fra le lamiere della sua vettura

Il tragico incidente si è registrato sulla provinciale 34 in provincia di Treviso. La donna è morto sul colpo. Due le vetture coinvolte: i due uomini a bordo della seconda vettura sono rimasti lievemente feriti.

Edlira Alicka non ce l’ha fatta. La donna albanese di 55 anni, residente a Vidor in provincia di Treviso, non è sopravvissuta a un terribile tamponamento avvenuto nel territorio di Sernaglia sulla Provinciale 34. Questa strada non è nuova, purtroppo, a tragici incidenti di simile entità.

La donna, a bordo della sua Mercedes Classe A, è morta sul colpo dopo essere stata tamponata da una Audi A6 con a bordo due uomini. Le due vetture hanno terminato la loro tragica corsa in un campo posto al di sotto della provinciale. La 55enne è morta sul colpo, mentre i due uomini si sono salvati riportando solo qualche lieve ferita.

Edlira è rimasta intrappolata fra le lamiere della sua vettura. I soccorritori giunti sul luogo dell’incidente hanno liberato il corpo della donna con molto fatica, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto sul colpo in seguito all’impatto.

Le due vetture procedevano da Sernaglia in direzione Conegliano sulla strada provinciale 34. Dopo aver passato un distributore di benzina, la macchina con a bordo la donna è stata tamponata dall’Audi ed entrambe le vetture sono finite fuori strada. La Mercedes Classe A sulla quale viaggiava la donna albanese deceduta si è anche ribaltata.